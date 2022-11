Diese 10 Stars waren früher arm: Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio wuchs in einer Ecke von Los Angeles auf, die er in späteren Jahren als „von Verbrechen verseuchte Straßen“ bezeichnete. Auf damalige Kritiken zum Film „The Wolf of Wall Street“, dem die Verherrlichung von Exzess und Verderbtheit nachgesagt wurde, sagte er: „Wer bin ich, dass ich darüber reden kann? Ich bin in sehr armen Verhältnissen aufgewachsen und habe nun die andere Seite des Spektrums kennengelernt.“ Er sei damals auch auf seiner Schule verprügelt worden und brach die High School ab, um seinen Traum der Schauspielerei zu erfüllen.