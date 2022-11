Diese 10 Stars waren früher arm: Samuel L. Jackson

Samuel L. Jackson wuchs bei seinen Großeltern und seiner Tante auf. In seinem ganzen Leben hat er seinen Vater erst zweimal gesehen, auch seine Mutter, die in einer anderen Stadt wohnte, sah er nur ab und an. In seinem Haus gab es kein fließendes Wasser – gebadet werden konnte nur, wenn es gerade regnete. Er besuchte Schulen und Lokale, in denen die „Rassentrennung“ noch durchgeführt wurde und schloss sich während des Colleges einer Gruppe von Radikalen an. Er war sogar auf der Beobachtungsliste des FBI! 😲 Als ein Agent vor der Tür seiner Mutter stand und ihr mitteilte, Jackson würde in einem Jahr tot sein, wenn er sich weiter mit diesen Radikalen abgäbe, zog sie mit ihm nach Los Angeles, wo er als Sozialarbeiter arbeitete und seinen Abschluss in Theaterwissenschaften mache.