Diese 10 Stars waren früher arm: Tom Cruise

Das Leben von Tom Cruise war einmal bedeutend schwerer – zumindest, was das Finanzielle anging. Sein Vater ließ die Familie von einer Stadt zur nächsten ziehen, weil er immer wieder gefeuert wurde. „Er war die Art von Person, die dich schlägt, wenn etwas schiefgeht“, erinnert sich Cruise im Interview. Mit 11 ließen sich seine Eltern scheiden und im Alter von 12 Jahren hatte er bereits 15 verschiedene Schulen besucht. Auf all diesen Schulen war er ein Opfer von Mobbing. 🙈 Seine Mutter musste in dieser Zeit 3 Jobs gleichzeitig stemmen, um den Lebensunterhalt für ihn und seine drei Schwestern zu verdienen. Schließlich ging Cruise ohne High-School-Abschluss nach Manhattan, um dort sein Glück zu finden.