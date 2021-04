“Harry Potter”: Wer verdiente am meisten?

Das „Harry Potter“-Franchise hat viele Menschen reich gemacht – sehr reich. Die Filmreihe rund um Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint und (sehr) vielen weiteren Schauspieler*innen hat mehrere Milliarden Euro eingespielt. 😱 Bis heute begeistert die Geschichte um den jungen Zauberer Harry Potter Jung und Alt – kein Wunder also, dass die Schauspieler*innen, die bei der Filmreihe mitmachten, sich um Geld keine Sorgen mehr zu machen brauchen. Aber wer verdiente an „Harry Potter“ am meisten? Wir haben die Top 10 für euch zusammengestellt!