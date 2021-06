10 Stars, die sich trotz Trennung küssen mussten!

Träume aller "Riverdale"-Fans wurden wahr, als Lili Reinhart und Cole Sprouse verkündet haben, dass sie auch im echten Leben ein Paar sind. Bughead (Betty + Jughead) wurde real und auch im echten Leben ein Thema – und was für eins! Lili und Cole posteten viele gemeinsame Bilder auf Instagram und zeigten sich zusammen in der Öffentlichkeit. 2020 folgte dann die Trennung bei Lili Reinhart und Cole Sprouse. In "Riverdale" mussten sich die Ex-Partner trotzdem zuerst noch vor der Kamera küssen, da Betty und Jughead weiterhin ein Paar waren. Hoffentlich war das nicht zu schwierig …