Stars, die sich trotz Trennung küssen mussten: Nina Dobrev & Ian Somerhalder "The Vampire Diaries"

Ian Somerhalder und Nina Dobrev haben sich am Set von "The Vampire Diaries" kennengelernt und auch verliebt. Die beiden trennten sich jedoch nach der sechsten Staffel der beliebten Vampir-Serie. Doch auch nach der Trennung konnten die beiden wohl immer gut zusammenarbeiten und gaben vor der Kamera weiter ein tolles Paar ab. Als Nina Dobrev "The Vampire Diaries" verlassen hat, munkelten viele, dass die Trennung Schuld sei. Diese Gerüchte hat Nina jedoch schon oft dementiert, all good. Ian ist jetzt mit "Twilight"-Star Nikki Reed zusammen.

