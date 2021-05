"The Vampire Diaries": 10 Szenen, die Fans immer wieder gerne sehen

Wir alle lieben die Love-Storys bei "The Vampire Diaries". Aber nicht nur das. Wir lieben das Drama, die Intrigen, das Hin und Her und das Mitfiebern! Ja, "TVD" deckt so ziemliche jede Emotion ab und in acht Staffeln ist wirklich eine Menge passiert. Wir haben hier einen kleinen aber feinen Ausschnitt und 10 besondere "The Vampire Diaries"-Momente, für dich herausgesucht! ⤵️