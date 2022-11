Stars, die sich trotz Trennung küssen mussten: Katie Holmes & Joshua Jackson in "Dawson's Creek"

Katie Holmes und Joshua Jackson waren in allen Staffeln von "Dawson's Creek" zu sehen. In der Serie führten ihre Charaktere eine wilde On-Off-Beziehung. Im echten Leben sah es bei den Schauspielern jedoch etwas romantischer aus. Katie und Joshua verliebten sich ineinander, noch bevor es ihre Charaktere in der Serie getan haben. Die Schauspielerin hat später sogar zugegeben, dass ihr Co-Star ihre erste große Liebe war. 1999 trennten sich die beiden traurigerweise, sind jedoch weiterhin Freunde geblieben. In der Serie mussten sich das Ex-Paar immer wieder küssen, aber da sie im Guten verblieben sind, hat das sicher gut funktioniert!