Stars, die sich trotz Trennung küssen mussten: Amanda Seyfried & Dominic Cooper in "Mamma Mia!"

Amanda Seyfried und Dominic Cooper haben sich am Set von "Mamma Mia!" kennengelernt und führten dann von 2008 bis 2010 eine On-Off-Beziehung. Lange nach ihrer Trennung mussten die beiden dann im Jahr 2018 bei der Fortsetzung von "Mama Mia!" wieder zusammenarbeiten und auch wieder küssen. In einem Interview mit dem britischen "Attitude Magazine" sagte der Schauspieler: "Es würde immer ok sein. Man muss mit solchen Situationen nur emphatisch umgehen." Scheinbar sind Amanda und Dominic gut mit der Situation klargekommen!