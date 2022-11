Stars, die sich trotz Trennung küssen mussten: Joey King & Jacob Elordi in "The Kissing Booth"

"The Kissing Booth" war für Joey King und Jacob Elordi der Start einer großen Karriere. Während des ersten Teils der Netflix-Filmreihe waren die beiden noch ein Paar, doch kurz vor dem zweiten Teil verkündeten sie ihre Trennung. Die Ex-Partner*innen mussten sich dann trotz der Trennung noch in zwei weiteren Teilen küssen. Joey King hat bereits in mehreren Interviews verraten, wie es war, mit ihrem Ex zu drehen.