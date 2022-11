Stars, die sich trotz Trennung küssen mussten: Kaley Cuoco & Johnny Galecki in "The Big Bang Theory"

Kaley Cuoco und Johnny Galecki mussten sich nach ihrer Trennung nicht nur in "The Big Bang Theory" küssen, sondern auch gleich heiraten – yay! Die Serien-Stars waren von 2007 bis 2009 ein Paar, während sie zusammen in der Show arbeiteten. Nach ihrer Trennung wurde es natürlich etwas komisch zwischen den beiden, was Serien-Autor Chuck Lorre ziemlich lustig fand. "Als wir uns getrennt haben, war in erster Minute alles etwas sensibel. Aber ich erinnere mich daran, dass Chuck plötzlich Folgen geschrieben hat in denen unsere Charaktere ständig Sex hatten", erinnert sich die "Penny"-Darstellerin im "Armchair Expert"-Podcast. Da wollte jemand seine Schauspieler*innen ärgern. 😂 Kaley und Johnny hat es jedenfalls nicht geschadet, die beiden sind bis heute gute Freunde.