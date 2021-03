"The Voice Kids": Ist Alvaro Soler der beste Coach?

Alvaro Soler: Diese Coaches sind seine größte Konkurrenz

Welches Team gewinnt "The Voice Kids" 2021? Jeden Samstag um 20:15 Uhr auf SAT.1 treten die Coaches der beliebten Sendung gegeneinander an. Alvaro Soler, Wincent Weiss, Stefanie Kloss, Michi Beck und Smudo treten in diesem Jahr in der Jury gegeneinander an und versuchen das größte Nachwuchstalent Deutschlands zu finden. Im exklusiven BRAVO-Interview hat Alvaro Soler bereits über die krassen Corona-Regeln am Set gesprochen. Außerdem hat er verraten, welche Coaches seiner Meinung nach, die größte Konkurrenz für ihn darstellen: "Ich glaube die Fantas. Die sind schon sehr lange dabei und wissen dadurch natürlich, was besonders gut ankommt. Aber es ist jeder auf seine ganz eigene Art gefährlich." Für Alvaro Soler ist es natürlich ein großes Ziel der beste Coach bei "The Voice Kids" zu werden und es gibt eine Sache, die ihn von seinen Konkurrenten unterscheidet …

Alvaro Soler: Das unterscheidet ihn von den anderen Coaches

Die Coaches bei "The Voice Kids" sind alle anders und können mit verschiedenen Erfahrungen und Talenten dienen. Im Interview hat uns Alvaro Soler verraten, was ihn von den anderen Coaches unterscheidet: "Mich unterscheidet erstmal, dass ich der Einzige bin, der so richtig Instrumente spielt und verschiedene Sprachen spricht. Wenn jemand Sprachen cool findet, dann ist er*sie bei mir gut aufgehoben, weil ich das alles verstehe und weiß, wie man mit Sprachen umgeht. Die Musik ist auch eine Sprache und ich weiß, wie man es schafft, dass man die Musik fühlt, obwohl man die Sprache nicht spricht." Damit bringt Alvaro Soler eine ganz besondere Stärke mit, die ihn dieses Jahr zum besten Coach bei "The Voice Kids" und damit auch zum Gewinner machen könnte? Die Konkurrenz ist hart, auch Wincent Weiss konnte sich in diesem Jahr endlich seinen "The Voice Kids" Traum erfüllen. Es heißt also: abwarten und dranbleiben.

Auch auf Instagram haben wir mit Alvaro über seine neue Musik und "The Voice Kids" gequatscht – viel Spaß beim Video!

