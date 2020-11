Wincent Weiss sitzt in der "The Voice Kids"-Jury

Wincent Weiss gehört zu den erfolgreichsten Musikern Deutschlands und seine Fan-Gemeinde supportet ihn bei all seinen Träumen. Erst kürzlich wurde Wincent Weiss von Twitch-König Knossi gefragt, ob er Lust hätte an seiner Talentshow mitzuwirken – nach DSDS wäre das schon die zweite Teilnahme an so einer Show. Jetzt hat der "Hier mit dir"-Sänger jedoch den nächsten großen Schritt erreicht: Er wird Juror! In der neunten Staffel von "The Voice Kids" wird Wincent Weiss zusammen mit Alvaro Soler, der auch das erste Mal dabei ist, Silbermond und Smudo & Michi (Fantastischen Vier) in der Jury sitzen. Schon in vielen BRAVO-Interviews hat Wincent immer wieder betont, dass die "The Voice Kids"-Jury ein großer Traum von ihm sei, der geht jetzt in Erfüllung …

Wincent Weiss: Neues Album und "The Voice Kids" im Frühjahr 2021

An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch Wincent und natürlich auch an alle anderen Juroren der "The Voice Kids"-Jury. Die neunte Staffel der beliebten SAT.1-Sendung wird im Frühjahr 2021 ausgestrahlt. Ein passender Zeitpunkt, denn im exklusiven BRAVO-Interview hat Wincent erzählt: "Mein Album kommt im Frühjahr 2021 und will noch dieses Jahr eine neue Single rausbringen. Ich weiß nur noch nicht, welchen Song. Ich schreibe aktuell sehr viele Songs." Bei seinem letzten Studio-Besuch hat Wincent Weiss versehentlich sogar den Album-Namen "Vielleicht Irgendwann" verraten. In einem Statement für SAT.1 hat Wincent auch verraten, warum er diese Show so feiert: "Mein eigentlicher Berufswunsch war immer Kindergärtner und hätte das mit der Musik nicht geklappt, würde ich heute sicher etwas in diese Richtung machen. 'The Voice Kids' verbindet für mich meinen Beruf als Musiker mit der Arbeit mit Kindern und deswegen freue ich mich besonders darauf. Seit Jahren sage ich jede Talentshow-Anfrage ab, weil ich mich genau hier bei #VoiceKids sehe und ich freue mich total, dass es endlich geklappt hat." Wir können es kaum erwarten, die neue Staffel zu sehen!

Wincent Weiss ist außerdem auch für einen goldenen BRAVO-Otto nominiert. In der Kategorie "Sämnger/-in national" könnt ihr hier für ihn voten.

