Grenzenlose Fanliebe

Dass Wincent Weiss ein Star mit einem ganz großen Herz ist, stellt er nicht nur in seinen Songs unter Beweis, sondern auch bei seinen Fans! Auch, wenn nach einem ominösen Kuss-Foto mit Ariana Grande, für kurze Zeit spekuliert wurde, ob Wincents Herz nicht vielleicht doch für die Pop-Ikone schlägt. Erst gestern hat er bewiesen, dass aktuell die einzige #LOVE in seinem Leben, die Liebe zu seinen Fans ist...

Wincent Weiss überrascht seine Fans

Nach Wincents Social-Media-Pause gibt es jetzt wieder viele Posts aus seinem Leben. Gestern teilte er eine zuckersüße Instagram-Story, in dessen Hauptrolle Wincents-Fangirl Nr. 1 ! Der "Hier mit Dir"-Star ist aktuell in Österreich, um an neuer Musik zu arbeiten. Ganz in der Nähe wohnt ein ganz besonderes Mädchen: Johanna. Sie betreibt die Fanpage "wincentsfangirl_" und wohnt ganz in der Nähe von dem Ort, an dem ihr Idol gerade arbeitet. Als Wincent Weiss davon Wind bekommen hat, machte er sich mit brandneuem Merch prompt auf den Weg zu ihr! Kurz vorher hatte er die neuen Teile in seiner Story vorgestellt und unterschrieben – was für eine krass süße Überraschung!

Wincent Weiss sorgt für Freudentränen!

Als Mega-Fan konnte Johanna ihr Glück kaum fassen, als Wincent durchs Gartentörchen zu ihr nach Hause spazierte, um ihr signierte Shirts vorbeizubringen. Klar, dass da kein Auge trocken blieb! Nach ein paar Freudentränen konnte er das Girl dann aber sichtlich zum Strahlen bringen – so einen Star wünscht man sich doch! 😍

