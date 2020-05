Wincent Weiss: YouTube-Video mit Felix von der Laden

Bereits 2013 begann Wincent Weiss Karriere. Damals nahm er an der Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ teil und schlug später seinen eigenen Weg ein. Mit Erfolg! Er hat zahlreiche Nummer 1-Hits und versorgt uns immer wieder mit neuen Ohrwürmern. Dabei enthüllte Wincent Weiss jedoch erst vor Kurzem seinen allerersten Song! Vor der Kamera zu stehen und Interviews zu geben, ist für Wince dabei schon lange nichts Neues mehr.In seiner Insta-Story zeigte er sich jetzt mit dem YouTuber Felix von der Laden. Erwartet uns bald ein gemeinsames YouTube-Video der Beiden? 😍

Wincent Weiss & Felix von der Laden hatten Spaß beim Dreh

Felix von der Laden ist auf YouTube krass erfolgreich. Mit verschiedenen Formaten unterhält er täglich über drei (!) Millionen Abonnenten. Für sein nächstes Projekt hat er sich dabei jemand ganz Besonderes an seine Seite geholt: Sänger Wincent Weiss, der uns vor einem Monat noch mit seiner witzigen Händewasch-Routine amüsierte. In ihren Instastorys gaben sie ihren Fans schon vor der Veröffentlichung einen kleinen Einblick ihrer Dreharbeiten. Erst sieht man sie in einem Gespräch, anschließend fahren sie mit zwei fetten Autos davon. Dass Wincent und Felix bei dem Dreh Spaß gehabt haben, ist ihnen dabei definitiv ins Gesicht geschrieben. Welches gemeinsame Projekt dahinter steckt, geben sie allerdings noch nicht bekannt. Eines ist aber schon jetzt klar: Bei diesem starken Duo kann es nur etwas ganz Großes werden! Wir sind gespannt, wann wir ihr gemeinsames Video zu sehen bekommen.

Felix zeigt in seiner Insta-Sory die Crew des Drehtags. Mit am Start: Wincent Weiss. Instagram @felixladen

