Wincent Weiss: Ein Hit-Song nach dem anderen

Eingeschworene Wincent Weiss Fans wissen, dass seine Musik-Karriere bereits 2013 begann. Damals, mit jungen 19 Jahren, nahm Wincent an der Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar" teil und kam unter die letzten 29 Kandidaten. Als Sieger der Show ging er zwar nicht hervor, aber das musste er auch nicht. Wincent ging seinen eigenen Weg und ist heute für beliebte Ohrwürmer wie "Hier mit dir", "Feuerwerk" und "An Wunder" verantwortlich. In seine Musik investiert der 27-Jährige all sein Herzblut. Wincent Weiss Songs haben immer eine tiefere Bedeutung und hinter manchen stecken sogar Geheimnisse. 🤫

Wincent Weiss: Einblicke in seinen ersten Song

Wincent Weiss war eine ganze Zeit lang ziemlich inaktiv auf Instagram. Das hatte auch seine Gründe, denn Wincent war dabei, neue Projekte zu planen! Aktuell ist Wincent auf Insta genau das Gegenteil von inaktiv. Er gibt seinen Fans viele Einblicke in seinen Alltag. In den letzten Wochen hat der "Musik sein"-Sänger besonders viel Zeit mit seiner Band verbracht und nun hat er auch den Grund dafür bekannt gegeben: „Wir haben ein Konzert gespielt. Natürlich ohne Publikum, nur für uns. Aber wir wollen euch auch daran teilhaben lassen und haben es gefilmt. Ab dem 18. Mai könnt ihr das Konzert auf Amazon Prime und Amazon Music streamen.“ Damit macht Wincent seinen Fans eine große Freude! Bei dieser Info alleine bleibt es aber nicht. Der Songwriter teilte weitere Insta-Storys und zeigte seinen Followern einen exklusiven Einblick in seinen allerersten Song: „Ich sitze in meinem Kartenhaus, aus Träumen aufgebaut. Hoffnung ist mein Fundament, die Mauern mein Vertrauen.“ – ist ein Ausschnitt aus dem Liedtext von Wincent Weiss' ersten Song. Aber überzeugt euch einfach selbst von seiner ersten Session. ⤵️ 🎶

