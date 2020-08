Byebye Social Media! Wincent Weiss geht offline

Mitte August hat Wincent Weiss seinen letzten Post, in dem er ein Konzert im September ankündigte, hochgeladen. Und auch sein vorletzter Post von Anfang Juli liegt inzwischen einige Wochen zurück. Auf Instagram herrschte erst mal Funkstille und es wurde ruhiger um den Sänger. Der 27-Jährige legte eine Social-Media-Pause ein und meldete sich mehrere Wochen nicht bei seinen Followern. Schon Anfang des Jahres hatte sich Wincent Weiss eine Auszeit gegönnt und war auf Instagram inaktiv.

Wincent Weiss überrascht Fans mit neuem Look

Wie und mit wem er seine freien Tage ohne Instagram & Co. verbracht hat, hat Wincent Weiss in seinem ersten Post nach der Pause verraten und sich bei den Fans für ihren Support bedankt: „Moin! Ich melde mich zurück nach einer langen Pause! Ich habe viel Zeit mit der Familie und mit Freunden verbracht und die Socialmedia Auszeit richtig genossen. Aber jetzt geht es wieder los! Wir arbeiten die nächsten Wochen fleißig weiter an dem neuen Album! Ich habe auch währenddessen auf der @wincentwweisscrew Seite Euren ganzen Beiträge und Posts gesehen. Vielen Dank an alle die uns jeden Tag eine Freude machen und uns unterstützen.“ Passend zu seiner Social-Media-Rückkehr zeigte sich Wincent in seiner Instagram Story mit einem neuen Look. Der „Kaum erwarten“-Sänger ist jetzt blond!

