Wincent Weiss: Partner-Tattoo mit Fabian Wegerer

Wincent Weiss hat sich erst kürzlich spontan zu einer Überraschung für einen Mega-Fan hinreißen lassen. Auf Instagram hat der Sänger seine Fans jetzt mit einer neuen Aktion begeistert: Wincent Weiss hat sich ein Partner-Tattoo stechen lassen. Nope, nicht mit seiner Freundin, denn der "Hier mit dir"-Sänger ist aktuell Single, sondern mit einem seiner engsten Freunde: Fabian Wegerer. Die beiden verbringen aktuell ziemlich viel Zeit zusammen, arbeiten mit demselben Produzenten-Team "Achtabahn" zusammen und bald soll Fabian seinen Buddy auch auf Tour supporten. Ihre Freundschaft haben Wincent und Fabian jetzt mit einem gemeinsamen Tattoo besiegelt …

"fix" ist das neue Tattoo von Wincent Weiss und Fabian Wegerer

Fabian Wegerer postete in seiner Instagram-Story stolz das Endergebnis der Tattoo-Aktion mit Wincent. Instagram/@fabianwegerer

Nachdem Wincent Weiss einen lustigen Urlaub zu Besuch bei der Familie von Fabian Wegerer verbracht hat, ist den beiden eine verrückte Idee gekommen. Einer der besten Freunde von Fabian hat nämlich ein Tattoo-Studio unter dem Namen "Stecharei" in Österreich eröffnet. Die ersten Gäste können sich auf jeden Fall sehen lassen: Fabian Wegerer und Wincent Weiss haben sich ein Partner-Tattoo stechen lassen. Auf dem großen Zeh am Fuß steht jetzt bei beiden Sängern das Wort "fix". Ob wir uns in Zukunft auf noch mehr Bro-Content von den beiden freuen? FIX!

