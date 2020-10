Wincent Weiss: Veränderung nach Social-Media-Pause

Wincent Weiss gönnt sich öfter mal eine Social-Media-Pause, der Grund? Der Sänger mag es, sich immer mal wieder eine Auszeit zu nehmen, vor allem wenn er Zeit mit Familie oder Freunden verbringt. Aber auch Veränderungen scheint Wince gerade zu mögen, erst kürzlich hat sich der "So Gut"-Sänger die Haare blonde gefärbt. Außerdem hat sich Wincent Weiss auch ein Partner-Tattoo mit Sänger Fabian Wegerer stechen lassen. Nach seiner zweiwöchigen Social-Media-Pause meldet sich Wincent mit einem neuen Post zurück – und auch einem neuen Schnurrbart!

Wincent Weiss lässt Schnurrbart wachsen

"Ich bin nach einer kleinen Pause wieder zurück und sack motiviert", kommentiert Wincent Weiss sein Selfie, "2 Wochen Ruhe haben echt gutgetan. Jetzt das erste Mal wieder laufen gewesen! Ich greif wieder an! Und später geht es wieder ins Studio! Album 3!!" In den Kommentaren freuen sich natürlich alle Fans über die Rückkehr einigen fällt jedoch auch die kleine Veränderung auf: sein Schnurrbart. Sein Kumpel und Lichtdesigner Tom (@standtom) kommentiert das Bild auch mit den Worten: "Viehscher Bart". Wir sind sehr gespannt, ob der Schnurrbart jetzt neuer Teil seines Looks wird – steht ihm! Und natürlich hoffen wir ganz BALD auf neue Songs von Wincent Weiss.

Letztes Jahr hat er ihn schon abgestaubt und auch dieses Jahr hat er die Chance dazu, denn Wincent ist auch 2020 für den goldenen BRAVO-Otto nominiert. Hier könnt ihr für ihn voten!

