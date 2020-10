Bei Wincent Weiss' Kumpel fließen die Tränen

Nach dem er viel Zeit mit seiner Familie und seinen Freunden verbracht hatte, meldete sich Wincent Weiss nach langer Social-Media-Pause Ende August endlich zurück. Nun postet er wieder regelmäßig auf Instagram und hält seine Fans damit so dem Laufenden und lässt sie an seinem Alltag teilhaben. Wer die Storys des deutschen Sängers gestern gesehen hatte, war wahrscheinlich ein bisschen verwirrt, hatte aber auch etwas zu Lachen. Denn Wincent Weiss filmte einen Freund, der so einen krassen Lachflash hatte, dass ihm die Tränen kamen. Auch er selbst musste heftig mitlachen, wie man in den Videos hört.😂

Wincent Weiss' Kumpel fing vor lauter Lachen an zu weinen 😅 Instagram @wincentweiss

Was steckt hinter dem Lachflash von Wincent Weiss und seinem Freund

Alle Fans von Wincent Weiss wissen, dass er total gern andere Leute pranked. Deshalb könnte es gut sein, dass auch sein Kumpel in dem Video Opfer eines Pranks geworden ist. Allerdings hört man ihn darin etwas sagen wie: "Na, das wird ja ein krasser Song". Also könnte der Lachanfall auch mit dem Text eines neuen Traks zu tun haben. Jedenfalls sieht man deutlich, dass Wincent Weiss und seine Crew die beste Zeit beim Produzieren seiner neuen Musik haben und wir uns auf coole Hits freuen können!

