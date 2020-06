Wincent Weiss hat keinen Bock mehr auf Rassismus und Gewalt

Die ersten Töne – Takte eines schlagenden Herzens – und das Einsetzen von Pianoklängen, lösen in wenige Sekunden pure Gänsehaut aus. Von der Nacht auf den 3. Juni 2020 veröffentlichte Sänger Wincent Weiss einen neuen Song gegen Rassismus und Gewalt. In einem Instagram-Video teilte der Sänger die emotionalen Textzeilen, welche seine Gefühle und Gedanken zu den aktuellen furchtbaren Problemen ausdrücken. Mit dem Hashtag #BackLivesMatter nutzen die Stars sinnvoll ihre Reichweite und geben ihren Stimmen Gehör. Und auch auf der ganzen Welt protestieren die Menschen gerade nach dem brutalen Tod von Afroamerikaner George Floyd. Ein Polizist aus Minneapolis (Amerika) kniete mehr als sieben Minuten auf dem Hals von George und drückte ihm so jegliche Luft zum Atmen ab. Dies und der ausgeübte Druck auf den Nacken haben die Blutzufuhr zum Gehirn unterbrochen und George das Leben gekostet. Diese schlimme Tat war der Auslöser für die aktuellen Proteste gegen rassistische Polizeigewalt. Bei den weltweiten Aufständen werden die Menschen verletzt, verhaftet und sterben sogar. Noch treffender könnte daher der eingebaute Herzschlag und die Worte, „Menschen sterben auf den Straßen mit dem Kopf auf dem Asphalt“, in Wincent Weiss' neuem Song nicht sein.

Wincent Weiss: Neuer Song rührt Kollegen und Fans!

Das Jahr 2020 ist wirklich ein hartes und brutales Jahr. Anfang des Jahres die großen Buschfeuer in Australien, dann folgte der Ausbruch der Corona-Pandemie und nun weltweite Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt, welche völlig eskalieren. Trauer, Angst, Unzufriedenheit – viele unterschiedliche Emotionen beherrschen uns gerade und keiner weiß, was noch alles auf uns zu kommt. Und die Fragen, welche wir alle in unseren Köpfen haben, spricht Wincent Weiss in seinem neuen Song aus: „Wie soll das weitergehen? Was muss noch geschehen? … Ist das noch Realität, was wir hier gerade sehen? Wie viel muss noch passieren?“ Die Kollegen des "Feuerwerk"-Interpreten und seine Follower feiern seinen echten und emotionalen Track sehr. „Wahre Worte, die mich einfach zu tiefst gerührt haben!“, schrieb ein Fan. Ein Anderer packte seine Wertschätzung in die Worte: "Wow, was für eine ehrliche und pure Performance! Das ging mir unter die Haut." Was gerade geschieht, ist wirklich furchtbar und schrecklich. Wir dürfen aber niemals unseren Lebensmut verlieren. Zusammen sind wir stark! ❤️

