Fans von Wincent Weiss entdecken Hinweis auf Albumtitel

Nach einer langen Social-Media-Pause meldete sich Wincent Weiss im August zurück und erklärte seinen Fans, dass er und seine Crew nun fleißig am nächsten Album arbeiten werden. Auch gestern wollte er seinen fast 650k Follower auf Insta (Stand November 2020) zeigen, dass er im Studio ist, um ihnen schon bald neue Musik präsentieren zu können. Doch da hat er nicht mit den messerscharfen Augen seiner Community gerechnet. Die haben nämlich einen neuen Titel auf dem Bildschirm seines Laptops gesehen... Heißt Wincent Weiss' kommendes Album also "Vielleicht irgendwann"?

Rechts oben im blauen Feld steht auf Wincent Weiss Laptop: "Vielleicht irgendwann" Instagram @wincentweiss

Wincent Weiss nimmt Insta-Fail mit Humor

Natürlich machten ihn einige Follower schnell auf die Panne aufmerksam, woraufhin der Sänger eine Story postete, in der er sich nur an die Stirn schlägt. Wie es scheint, war das wohl wirklich ein Versehen und kein Prank von Wincent Weiss an seinen Fans. Ob "Vielleicht irgendwann" nun tatsächlich der Name seines neuen Albums wird (oder womöglich auch nur eines Songs), hat der deutsche Star noch nicht bestätigt. Allerdings würde der Titel gut in die Reihe seiner vorherigen Platten "Irgendwas gegen die Stille" und "Irgendwie anders" passen, oder?😁

Seinen Ausrutscher kommentierte Wincent Weiss nur mit einem Face Palm🤦‍♂️ Instagram @wincentweiss

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Spotify ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->