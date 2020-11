Wincent Weiss versuchte sein Glück bei „DSDS“

Bevor Wincent Weiss als Musiker den Durchbruch feierte, versuchte er sein Glück bei der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. 2013 nahm Weiss an der 10. Staffel von „DSDS“ teil, Wincent Weiss sang im Casting nicht seinen ersten Song, sondern „Halt dich an mir fest“ von Revolverheld. Bis ins Finale schaffte der damals 19-Jährige es leider nicht, im Re-Recall war Schluss und Weiss flog raus. Seiner Karriere hat das aber nicht geschadet, auch ohne Dieter Bohlen hat der Sänger die Charts und die Herzen seiner Fans erobert. Bei „DSDS“ werden wir Wincent Weiss in nächster Zeit wohl nicht wiedersehen, auf Instagram hat er aber schon sein Interesse an einer anderen Talentshow bekundet!

Auftritt von Wincent Weiss bei „Show your Talent“?

Natürlich möchte Wincent nicht nur bei irgendeiner Show mitmachen, die Chancen stehen gut, dass seine Fans ihn bald bei der größten Talentshow im Internet sehen werden! In einer Insta Story hat Knossi höchstpersönlich Wincent zu „Show your Talent“ eingeladen. Knossi, der schon mehrere krasse Twitch-Rekorde aufgestellt hat, sucht jeden Monat in seiner Talentshow auf Twitch Streamer mit besonderen Talenten, dabei wird er von einem prominenten Gastjuror supportet. Wincent Weiss hat prompt auf Knossis Vorschlag reagiert und dessen Story mit den Worten „Bin dabei“ repostet. Gut möglich also, dass Wincent zum „Show your Talent“-Juror wird.

Wincent Weiss ist auch dieses Jahr bei der BRAVO-Otto-Wahl 2020 dabei und für den goldenen BRAVO-Otto nominiert, hier könnt ihr für ihn voten!

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Spotify ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->