Dieser Platz 1 ist hart umkämpft: Der Rekord für den längsten Twitch-Stream wird regelmäßig gebrochen, aktuell hat Streamer Reecesy die Nase vorn. Anfang Mai hat der Streamer aus Wales 200 Stunden, 30 Minuten und 28 Sekunden lang ununterbrochen gestreamt und damit den vorherigen Twitch-Rekord von CallMeCyppher, der erst im April 2020 aufgestellt wurde, geknackt.

Der Twitch-Stream mit den meisten Zuschauern

Den internationalen Twitch-Zuschauerrekord eines Einzel-Spielers hält immer noch Ninja, der im März 2018 unter anderem mit Drake Fortnite zockte und damit über 600.000 Zuschauer begeisterte. In Deutschland ist Streamer Knossi (@TheRealKnossi) der aktuelle Rekordhalter. Knossis Angelcamp 2020, ein 72-Stunden-Event am See mit Gästen wie Sido, MontanaBlack & Co., holte über 300.000 Zuschauer gleichzeitig vor den Bildschirm.

Twitch-Kanal mit den meisten Followern

Der beliebteste Twitch-Kanal gehört aktuell Streaming-Superstar Ninja, der im Moment nicht auf Twitch unterwegs ist. Ninjas Kanal hat 14.827.861 Follower (Stand: 20.07.20). Im August 2019 wechselte Ninja zur Streaming-Plattform Mixer, die wieder eingestellt wurde, danach ließ sich Ninja auf YouTube blicken. Der aktive Twitch-Channel mit den meisten Followern gehört Tfue mit 8.758.585 Followern (Stand 20.07.20). Der Twitch-Superstar wurde vor ein paar Wochen mit heftigen Schummel-Vorwürfen in Fortnite konfrontiert.

Der älteste Twitch-Streamer

Die 88-jährige Marmeladenoma zählt zu den ältesten Twitch-Streamern, ein beeindruckender Rekord! Sie ist sei 2016 dabei, in ihren Streams liest Helga Sofie Josefa regelmäßig Märchen vor oder teilt Geschichten aus ihrer Kindheit. Auf Twitch hat Marmeladenoma über 53.000 Abonnenten, auf YouTube sind es sogar fast 200.000 Follower.

Die größte Twitch-Spende

Jeder Streamer freut sich über eine großzügige Spende auf Twitch, auch User ExoticChaotic konnte sein Glück kaum fassen. Anfang 2019 landete während eines Fortnite-Streams eine Rekord-Summe bei ihm, Streamer KingMascot spendete 75.000 US-Dollar, das sind umgerechnet ca. 65.000 Euro. ExoticChaotic war sichtlich geschockt und konnte das Ganze nicht glauben, die Donation war aber nicht fake, sondern echt! Mit dem Geld wollte KingMascot seinen Freund unterstützen, eine krasse Spende und mega Überraschung.

Die meisten Streaming-Stunden in einem Monat

Wer diesen krassen Twitch-Rekord toppen möchte, braucht Durchhaltevermögen und muss mit wenig Schlaf klarkommen. Aktueller Rekordhalter ist der deutsche Streamer Seansstream, er sammelte Ende 2019 die meisten Streaming-Stunden in einem Monat. In 30 Tagen streamte er 595 Stunden lang. Eine heftige Leistung, die sogar die Gesundheit gefährden kann!

Der Twitch-Clip mit den meisten Aufrufen

Die Clips auf Twitch zeigen die lustigsten, spannendsten und verrücktesten Momente der Streams. Das Ranking der meistgesehenen Twitch-Clips führt laut TwitchTracker gerade eine Aufnahme von Streamer Moonmoon an, der Terraria spielt. Das kurze Video wurde über 4 Millionen Mal aufgerufen.

