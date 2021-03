Alvaro Soler zum ersten Mal Coach bei "The Voice Kids"

Nachdem dieses Jahr endlich der "The Voice Kids"-Traum für Wincent Weiss wahr geworden ist, geht er auch für Alvaro Soler in Erfüllung. Der Sänger hat am Freitag erst seine neue Single "Magia" rausgebracht und will seinen Schützlingen bei "The Voice Kids" auch die Magie der Musik weitergeben. Alvaro Soler ist 2021 zum ersten Mal als Coach bei "The Voice Kids" zu sehen. Letzte Woche gab es die erste Folge der beliebten SAT.1-Show und es geht gleich spannend weiter. Dieses Jahr hat sich bei "The Voice Kids" viel verändert und laut Wincent Weiss gab es eine ganz bestimmte Sache noch nie. Aber auch Alvaro Soler hat uns im Interview verraten, dass gerade die Corona-Pandemie die Dreharbeiten vor eine besondere Challenge gestellt hat.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

"The Voice Kids": Alvaro Soler über Corona-Regeln am Set

Wenn man eine so große TV-Show wie "The Voice Kids" in Zeiten der Corona-Pandemie umsetzen möchte, sind natürlich viele Sicherheitsvorkehrungen die Grundvoraussetzung. Im exklusiven BRAVO-Interview hat Alvaro Soler verraten, wie krass die Corona-Regeln am Set waren: "Jeden Tag bevor wir reingekommen sind, gab es einen Schnelltest. Bevor wir angefangen haben auch einen PCR-Test. Es wurden wirklich viele Maßnahmen ergriffen. Wir sind fast die ganze Zeit mit Maske am Set, auch bei den Proben. Wenn wir nicht auf der Bühne sind, sind wir mit Maske unterwegs. Auch die Side-Coaches von uns haben mit Maske geprobt und alle Mitarbeiter auch. Mit manchen Leuten habe ich jetzt tagelang zusammengearbeitet und ich weiß nur so halb, wie sie aussehen, das ist schon verrückt." Das muss wirklich ein komisches Gefühl sein! Aber alles kein Problem, schließlich haben alle das gleiche Ziel: Eine tolle Show für die Zuschauer abliefern! Das größte Manko war für Alvaro Soler ein ganz anderes …

WUSSTET IHR DAS? DIESE STARS SIND VERWANDT!

"The Voice Kids": Papplikum statt Publikum wegen Corona

"Das größte Manko ist natürlich, dass es kein Publikum gibt und dadurch keinen richtigen Jubel für die Talente. Aber wir schaffen das ganz gut und natürlich legen wir Coaches uns dafür umso mehr für sie ins Zeug", verrät Alvaro Soler im BRAVO-Interview. Aber ist es nicht auch für die Coaches super komisch in die Leere zu starren? "Ja voll, aber dort sitzt ja das 'Papplikum'. Ich muss unbedingt eine Figur von mir da reinstellen. Irgendwie verkleidet für das Finale, das mache ich noch. In den Blinds gibt es außerdem große LED-Screens mit Verwandten und Bekannten, die Klatschen und animieren – das ist eine süße Idee." Und wie, wir freuen uns schon darauf, wieder einzuschalten. "The Voice Kids" läuft heute um 20:15 Uhr auf SAT.1 und Joyn.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->