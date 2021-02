Wincent Weiss als Coach bei "The Voice Kids"

Endlich wird Wincent Weiss' "The Voice Kids"-Traum wahr. Der Sänger übernimmt dieses Jahr zum ersten Mal die Rolle des Coaches in der beliebten SAT.1-Show. Im exklusiven BRAVO-Interview hat Wincent Weiss verraten, warum es schon immer sein Traum war, bei "The Voice Kids" mitzumachen: "Ich wollte früher mal Kindergärtner werden. Ich habe die Arbeit mit Kindern wirklich genossen, weil die so superehrlich sind, kein Blatt vor den Mund nehmen oder Höflichkeitsfloskeln bringen, sondern ehrlich sagen, was sie wollen und was sie nicht wollen. Das habe ich jetzt wieder gemerkt. Kinder wünschen einem nicht einfach so einen „schönen Tag“, wenn sie es sagen, dann meinen sie es wirklich." Wir sind uns auch ziemlich sicher, dass Wincent seinen Job als Coach super meistern wird. Er hat jedoch auch verraten, dass sich dieses Jahr etwas ganz besonderes bei "The Voice Kids" verändern wird.

Das gab es bei "The Voice Kids" noch nie!

"The Voice Kids" wird 2021 ganz anders, als die Jahre zuvor. Erste Veränderung: Wincent Weiss und Alvaro Soler sind zum ersten Mal in der Jury dabei. Aber auch bei den Teilnehmer*innen verändert sich eine entscheidende Sache: "Gerade dieses Jahr macht The Voice Kids für mich so besonders, dass es so divers ist – es ist alles erlaubt. Wir haben Bands dabei, Rapper*innen, Sänger*innen: Ich bin mir sicher, dass für jeden etwas dabei ist." Wie cool ist das denn? Das gab es bei "The Voice Kids" bisher noch nie! Wir freuen uns schon riesig auf die erste Folge mit den Blind Auditions und Wincent als Coach. Er wird den jungen Talenten mit seiner Erfahrung sicher helfen können, schließlich hat Wincent Weiss selbst gerade wieder verkündet, dass er auf seiner "Vielleicht Irgendwann Tour" in riesigen Hallen performen wird. "The Voice Kids" läuft ab heute dem 27. Feburar 2021 um 20:15 Uhr auf SAT.1 und Joyn.

