Wincent Weiss: Neue Musik, neue Tour

Vielleicht können wir irgendwann wieder auf Konzerte gehen? Wincent Weiss ist sich da ziemlich sicher und gerade eben eine FETTE NEUE TOUR angekündigt – was für eine Überraschung! Seinen Album-Namen "Vielleicht Irgendwann" hat Wincent Weiss nämlich schon versehentlich gespoilert. Aber jetzt ist ja alles ganz offiziell und auch schon die ersten Tracks draußen. Im exklusiven BRAVO Interview hat Wincent Weiss außerdem verraten, dass er letztes Jahr in Therapie war, um all seine Erfahrungen aufzuarbeiten, so wie er es auch in seiner Musik immer macht.

Wincent Weiss verkündet Termine für seine "Vielleicht Irgendwann Tour 2022"

Ganz stolz können wir endlich verkünden, dass BRAVO offizieller Partner der "Vielleicht Irgendwann Tour 2022" von Wincent Weiss ist. Das bedeutet, dass ihr bei uns immer die neusten News zur Tour bekommt und vielleicht irgendwann (ganz sicher) Tickets für seine Tour gewinnen könnt. Seine "Vielleicht Irgendwann Tour 2022" will der Sänger außerdem ganz groß auffahren, denn er hat nur die fettesten Hallen Deutschlands gebucht. Leute, wir bekommen alleine beim Gedanken daran schon Gänsehaut. Am 20. Mai 2022 startet die Tour in Hannover und endet am 5. Juni 2022 in Erfurt. Hier kommen alle Tour-Termine von Wincent Weiss für euch:

20.05.2022 Hannover, ZAG Arena

23.05.2022 Leipzig, Quarterback Immobilien Arena

24.05.2022 Nürnberg, Arena Nürnberger Versicherung

25.05.2022 München, Olympiahalle

27.05.2022 Dortmund, Westfalenhalle

28.05.2022 Frankfurt, Festhalle

29.05.2022 Stuttgart, Schleyerhalle

31.05.2022 Köln, Lanxess Arena

01.06.2022 Hamburg, Barclaycard Arena

02.06.2022 Bremen, ÖVB Arena

04.06.2022 Berlin, Mercedes-Benz Arena

05.06.2022 Erfurt, Messe

Hier gibt's das offizielle Plakat für die "Vielleicht Irgendwann Tour 2022" von Wincent Weiss. PR / Christoph Köstlin

"Vielleicht Irgendwann Tour 2022": Hier gibt's Tickets!

Ihr wollt Tickets für die "Vielleicht Irgendwann Tour 2022"? Dann habt ihr mehrere Möglichkeiten. Schon am 25. Februar 2021 startet um 17 Uhr der exklusive Presale via Ticketmaster für alle. Später folgt dann auch der allgemeine Vorverkauf auf allen weiteren Portalen. Auch im BRAVO-Magazin und hier auf BRAVO.de werdet ihr die Chance haben, Tickets zu gewinnen. Also haltet dir Augen auf. 🙈

