"The Voice Kids"-Talent Nico Rosseburg: Neuer Song mit Sierra Kidd

Leute, wir haben richtig spannenden Musik-Nachwuchs für euch! Nico Rosseburg hat einen neuen Song veröffentlicht, und zwar mit Rap-Star Sierra Kidd. Die meisten von euch werden Nico noch von "The Voice Kids" kennen. 2018 hat er an der Casting-Show teilgenommen. Seitdem arbeitet er an seiner Musikkarriere und das mit ziemlichem Erfolg. Mittlerweile hat er schon 5 Tracks veröffentlicht und sein neuster Song "Vorbei" ist in Zusammenarbeit mit Sierra Kidd entstanden. Auf Instagram bedankte sich Nico bereits für den krassen Support seiner Fans: "Bevor wir jetzt alle beruhigt schlafen gehen, wollte ich mich einmal für euren geisteskranken Support bedanken. Wie viele bei der Premiere dabei waren, sich schon das Video angeschaut haben, einen Daumen nach oben dagelassen haben, die Kommentare gespamt haben – das ist wirklich viel zu krass!" Viel zu krass ist auf jeden Fall auch der Song und das Musikvideo von Nico und Kidd. Hier könnt ihr euch das Feature anhören:

Nico Rosseburg: So ist sein Feature mit Sierra Kidd entstanden

Während Nico Rosseburg noch in den Anfängen seiner Musikkarriere steckt, hat Sierra Kidd schon viel Erfahrung in der Branche sammeln können und konnte bereits viele Erfolge feiern. Alleine in diesem Jahr wurden seine Songs 54,8 Millionen mal gestreamt – eine starke Zahl. Wie also ist das Feature von Kidd und Nico entstanden? Die beiden Künstler kennen sich über gemeinsame Freunde! Sierra Kidd war so begeistert von Nicos Talent, dass er den jungen Künstler unterstützen wollte. Ziemlich cool, denn so werden sicher bald einige andere Rap-Stars auf ihn aufmerksam. Auch Sierra Kidd bringt nach drei Jahren endlich wieder ein Album auf den Markt. Sein neuestes Projekt heißt "NAOSU", soll am 5. März 2021 erscheinen und könnt ihr ab sofort vorbestellen. Wir sind schon richtig hyped!

