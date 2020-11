Gregor Hägele kommt aus Baden-Württemberg

Am 31.1.2000 wurde Gregor Hägele in Stuttgart geboren. 2010 zog er nach der Trennung seiner Eltern mit seiner Mutter nach Frankfurt. Heute studiert der Newcomer Immobilienwirtschaft in Berlin! Heimisch fühlt er sich aber weiterhin in der baden-württembergischen Landeshauptstadt, da dort seine Familie und Freunde leben, aber auch mit Berlin hat er sich mittlerweile angefreundet.

Gregor hat zwei Geschwister

Neben seinem älteren Bruder Daniel hat Gregor auch noch eine Schwester, die ebenfalls gerne singt. Auf Instagram teilte er ein gemeinsames Cover mit Anna Christine.

Ist Gregor Single?

Nein, seit 2,5 Jahren ist Gregor Hägele mit seiner Freundin Pauline happy. Auf Instagram teilt er regelmäßig süße Pics mit ihr.

„The Voice of Germany“: Gregor war Kandidat

2017 nahm der Singer-Songwriter bei der siebten Staffel von „The Voice of Germany“ teil, wo er auf Anhieb die Jury-Mitglieder Mark Forster, Yvonne Catterfeld und Smudo & Michi Beck von der Hip-Hop-Band Die Fantastischen Vier mit dem Cover „When You Love Someone“ von James TW überzeugte. Im Halbfinale war für Gregor dann aber Schluss: „Ich glaube, es sollte alles so kommen, wie es gekommen ist. Nach meinem Ausscheiden durfte ich trotzdem noch mit auf große Tour gehen und hatte eine mega Zeit“, erklärt er im BRAVO-Interview.

Eurovision Song Contest: Gregor Hägele beim Vorentscheid

Mit seiner gefühlvollen Ballade "Let Me Go" versuchte es Gregor 2019 beim "ESC"-Vorentscheid "Unser Lied für Israel", schaffte es aber nicht in die große Show.

Gregor Hägele: TikTok geht viral

Neben Insta ist Gregor auch auf TikTok aktiv. Eines seiner Clips ging im Februar viral. Gregor postete ein Duett mit seinem 13-Jährigen Ich. Der Clip zum Song „Jar Of Hearts“ von Christina Perri hat auf der App mittlerweile zwei Millionen Aufrufe.

Cover mit Elif und KATI K

Auf Insta und TikTok versorgt und Gregor Hägele mit Covern – oft auch mit anderen Künstlern. So hat er zum Beispiel schon mit "Zu Ende"-Star Elif den Track "Freunde" gecovert. Beim BRAVO-Shooting hat er mit Newcomerin KATI K "Before You Go" von Lewis Capaldi gesungen, aber checkt das Video selbst …

Erste EP auf Deutsch

Gregor startete seine Karriere zwar mit englischen Songs, seine erste EP wird aber komplett auf Deutsch sein: „Ich fühle deutsche Musik mehr, es fühlt sich für mich einfach richtig an!“

Gregor Hägele arbeitet mit Madeline Juno an seinen Songs

Wer Gregors Insta-Kanal regelmäßig checkt, wird schon festgestellt haben, dass der Musiker regelmäßig mit "Obsolet"-Sängerin Madeline Juno im Studio ist: "Ich bin dankbar, dass ich mit so einer tollen Künstlerin arbeiten darf, sie ist einfach eine talentierte Sängerin und Songwriterin", so Gregor im BRAVO-Talk.

Gregor Hägele: Erste Single erscheint im Frühjahr 2021

Nach langem Warten, soll es Anfang 2021 soweit sein und Gregor veröffentlicht die erste Single aus seiner kommenden EP: "Ich und mein Team arbeiten seit 1,5 Jahren an Songs. Ich kann es kaum erwarten, bis es endlich losgeht und bin so gespannt, wie die Songs bei den Leuten ankommen!"

Noch mehr Gregor gefällig? Check den Sänger hier im großen BRAVO-Wissenstest

