Wie alt ist Nico Santos?

Der deutsch-spanische Sänger Nico Santos ist am 7. Januar 1993 in Bremen geboren. Nico feierte in diesem Jahr also seinen 27. Geburtstag (Stand: 13. Mai 2020). Sein Sternzeichen ist Steinbock. Ziemlich passend, wenn man bedenkt, dass die stärkste Eigenschaft des Sternzeichens Steinbock seine Zielstrebigkeit ist. Der "Sing meinen Song"-Star ist nämlich ehrgeizig und kämpft für seine Ziele und Träume.

Wie lautet Nico Santos richtiger Name?

Wir alle kennen ihn unter dem Namen Nico Santos, doch wie heißt der "Unforgettable"-Interpret mit richtigem Namen? Nico heißt mit bürgerlichem Namen Nico Wellenbrink. Seine Eltern wanderten nach Mallorca aus, da war er gerade einmal zwei Monate alt. Aufgewachsen ist Nico also in Spanien und verbrachte dort eine Menge Zeit. Dies inspirierte ihn auch zu seinem spanischen Künstlernamen "Santos".

Nico Santos Musik-Karriere

Nico Santos wollte schon als kleiner Junge unbedingt Musiker werden. Er lernte Klavier spielen und erhielt Gesangs- und Tanzunterricht. Seine Mutter und sein Vater hatten selbst eigene Bands und konnten Nicos‘ Wunsch absolut nachvollziehen. Sie unterstützten ihn von Anfang an. Nico schrieb eigene Songs, spielte auf kleinen Festivals in Spanien und veröffentlichte seine Musik auf YouTube. Nach und nach knüpfte er Kontakte, arbeitet als Co-Autor für Helene Fischer, Mark Forster und weitere Künstler. Der 27-Jährige etablierte sich in der Musik-Szene, bis er mit seinem Track "Rooftop" im Jahr 2017 seinen ersten großen Solo-Erfolg feierte. 🎊

Das sind Nico Santos Hobbys

Neben dem Klavier spielen, Singen und Tanzen liebt der 27-jährige Nico Santos auch das Fußballspielen. „Ich habe damals schon gewusst, entweder ich werde Musiker oder Fußballspieler! Wenn ich meine Eltern heute auf Mallorca besuche, dann verbringen wir aber auch viel Zeit am Strand. Das entspannt mich sehr!“

Nico Santos berühmte Familie

Der "Sing mein Song"-Star hat nicht nur musikalische Eltern. Seinen Vater kennen viele auch als "Melitta-Mann", da er in den 90er in der Melitta-Kaffeewerbung mitspielte. Nico Santos' Nichte (Mia-Sophie Wellenbrink) ist auch eine TV-Bekanntheit. Mit dem Satz „Meine Mama sagt dazu Froop, aber ich sag dazu Fruchtalarm!“, begeisterte sie 2005, in dem Joghurt-Werbespot von Müller, ganz Deutschland.

Hat Nico Santos eine Freundin?

Über sein Liebesleben hat Nico Santos lange nichts preisgegeben. 2018 macht er seine Beziehung zu seiner Freundin Leonie öffentlich. In der aktuellen "Sing meinen Song"-Folge erzählt Nico jedoch von der Trennung, die Anfang des Jahres stattgefunden hat. „Ich bin einfach viel unterwegs. Leider hat es nicht geklappt. Wir haben uns nach über vier Jahren Beziehung getrennt“, so Nico. Derzeit ist der "Play With Fire"-Sänger also Single.

Nico Santos bei "Sing meinen Song"

Bei der Erfolgsshow "Sing meinen Song" covern die eingeladenen Künstler gegenseitig ihre Songs. Bei der letzten Folge des "Tauschkonzerts" (ausgestrahlt am 12.5. auf VOX) gab Songwriterin LEA Nicos Song "Walk in Your Shoes" zum Besten. Dies rührte ihn zu Tränen. Der Track ist nämlich Nico Santos verstorbenen Freund gewidmet, der vor 12 Jahren tödlich verunglückt ist. “Ich trete in seine Fußstapfen und gehe mit allem durch mein Leben, was ich durch ihn gelernt habe”, so Nico.

Das ist Nico Santos Lieblingsessen!

Was ist das Lieblingsessen eines Musikers? Natürlich Nutella. 😁 Nico Santos schmiert sich gerne ein Nutella-Brot, aber nur wenn auch ordentlich Butter darunter ist.

Sind Nico Santos und Lena Meyer-Landrut befreundet?

Die Geschichte, wie sich die beiden Superstars kennengelernt haben, ist einzigartig. Nico arbeitete stets an seiner Musik-Karriere und studierte nebenbei Tontechnik in Köln. Um finanziell eine Entlastung zu haben, jobbte Nico Santos außerdem in einem Hotel als Kellner und genau dort lernte er Lena Meyer-Landrut kennen. Heute sind die beiden eng miteinander befreundet und haben mit ihrem gemeinsamen Song "Better" einen mega coolen Ohrwurm produziert. 🎶

Mit diesen Kollegen möchte Nico Santos zusammenarbeiten

Es gibt viele Künstler die der "Sing meinen Song"-Star bewundert und mit denen er gerne zusammenarbeiten wurde. Zum Beispiel Ed Sheeran: „Ed Sheeran ist glaube, ich so der Kumpeltyp. Er könnte mir vielleicht auch noch ein paar Songwriting-Tipps geben“, so Nico Santos.

