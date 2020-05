1. Wie heißt LEA mit richtigem Namen?

Sängerin LEA heißt mit bürgerlichem Namen Lea-Marie Becker. Sie ist in Kassel geboren und dort auch auf ein Gymnasium gegangen.

2. Wie alt ist LEA?

Die "Treppenhaus"-Sängerin ist am 9. Juli 1992 geboren und damit aktuell 27 Jahre alt (Stand: 13. Mai 2020). Ihr Sternzeichen: Zwillinge, zu den typischen Eigenschaften gehören Vielseitigkeit, Anpassungsfähigkeit und Ideenreichtum.

3. Wie wurde LEA berühmt?

LEA hat im Alter von 15 Jahren angefangen eigene Songs und Cover auf YouTube hochzuladen. Ihr Video zu "Wo ist die Liebe hin" ging ziemlich schnell viral. Ihren großen Durchbruch hatte sie 2017 mit einem "Gestört aber Geil"-Remix zu ihrem Song "Wohin willst du". Fun Fact: Auch Wincent Weiss erreichte seinen Durchbruch mit einem Remix des DJ-Duos zu "Unter meiner Haut".

4. LEA als Backgroundsängerin bei Mark Forster

Jetzt wird es verrückt: 2016 war LEA nämlich noch als Backgroundsängerin mit Mark Forster auf Tour. Später tauschten sie dann die Rollen: Wer sich ihren Mega-Hit "Zu dir" mal genau anhört, wird erkennen, dass das Summen ganz am Anfang des Tracks im Hintergrund von Mark Forster kommt, er hat den Song nämlich mitgeschrieben – witzig, oder?

5. Was war LEAs erster Nummer 1 Hit?

Auch wenn viele von LEAs Songs im Radio rauf und runter gespielt wurden, erreichte sie ihren ersten Nummer-Eins-Hit erst 2019. Ihr Song "110" zusammen mit den Rappern Capital Bra und Samra war ein Mega-Erfolg. Im Interview hat sie uns verraten, wie es zu dieser Zusammenarbeit kam: "Wir arbeiten mit dem gleichen Produzenten zusammen. Samra hat ihm erzählt, dass er meine Musik feiert und gern einen Track mit mir auf dem Album hätte. Das hat mich riesig gefreut, also haben wir was geschrieben. Ich hätte nie erwartet, dass das am Ende sogar eine Single vom Album wird. Die Jungs waren echt lieb zu mir und sind super entspannt! Ich merke auch, dass ich ein paar Rap-Fans von mir überzeugen konnte. Plötzlich wollen nicht nur Frauen, sondern auch Rap-Fans ein Selfie mit mir" – wie süß, ähm … cool natürlich! 😎 Nach dem LEA-Feature schnappte sich Samra außerdem gleich das nächste Feature mit einer Pop-Sängerin.

6. LEA ist gerne ein Vorbild

Die Sängerin hat sich mit ihren emotionalen und ehrlichen Songs schnell in die Herzen der Fans gesungen und ist für viele zu einem richtigen Vorbild geworden. Im BRAVO-Interview verriet die Sängerin: "Generell finde ich diese Vorbild-Funktion total schön. Ich freue mich, wenn ich andere Mädchen mit meiner Musik und meinem Auftreten in ihrem Selbstbewusstsein stärken kann. Ich versuche, immer das Bild zu vermitteln, dass man sich für nichts auf der Welt verändern muss. Man muss sich weder äußerlich noch innerlich verändern, um erfolgreich zu sein."

8. LEA engagiert sich gerne!

Eine Sache liegt der Sängerin besonders am Herzen: unsere Umwelt! Die Sängerin liebt die Natur und macht sich deshalb viele Gedanken darüber, wie man die Welt ein kleines bisschen grüner gestalten kann. Daher supportet sie auch Demos wie "Fridays For Future". Aber auch in Interviews spricht sie regelmäßig Themen die Gleichberechtigung und Selbstliebe an.

8. "Treppenhaus", "Leiser" und Co.: So schreibt LEA ihre Songs

Im exklusiven BRAVO-Interview hat die Sängerin auch verraten, worauf sie beim Songwriting achtet: "Jeder Song, den ich veröffentlicht habe, ist mir super wichtig, weil ich ganz krass darauf achte, dass ich nicht nur Sachen veröffentliche, um Erfolg zu haben, sondern weil ich Geschichten erzählen und meine Gefühle verpacken will. Ich habe Spaß daran meine Storys mit anderen Menschen zu teilen und dann zu sehen, wie sich die Leute selbst darin erkennen. Auch Treppenhaus ist ein Song, der aus meinem Leben erzählt ist. Wiedermal eine zwischenmenschliche Geschichte, die etwas genauer beobachtet wird. Über zwischenmenschliche Beziehungen kann man immer schreiben, das muss nicht mal immer ein neuer Mensch sein. Man kann eine Beziehung aus mehreren Blickwinkeln beschreiben oder Songs aus einzelnen kleinen Situationen machen – das finde ich am aller schönsten daran. Damit wird einem nie langweilig und auch die Geschichten gehen einem nie aus." Zum Glück, so können wir uns immer auf neue Songs freuen!

9. ALLE lieben LEA

LEA ist auch bei anderen Stars super beliebt – 2020 hat sie sogar bei der beliebten Vox-Sendung "Sing meinen Song" teilgenommen. Egal ob Max Giesinger, Mark Forster, Nico Santos, Wincent Weiss oder viele mehr – alle supporten die Sängerin und feiern sie für ihre außergewöhnliche Stimme. Wir natürlich auch. ❤️

10. Das sind LEAs Freundinnen

Sängerin LEA ist sehr gut mit Kollegin Antje Schomaker befreundet. Im BRAVO-Interview hat sie verraten: "Sie ist ein wundervoller Mensch und extrem wertvoll für mich! Ihre Musik hat etwas ganz Besonderes, sie ist alternativer als meine, würde ich sagen. Genauso auch Emily Roberts (26), Lina Maly (22) und Madeline Juno (24), auf ihre Stimme war ich früher ein bisschen neidisch, weil mich ihre Musik so berührt hat. Unter uns Frauen ist der Zusammenhalt krass. Bei uns werden keine Ellbogen ausgefahren. Wir sind alle befreundet, sehen uns regelmäßig und supporten uns" – und so sollte es auch sein!