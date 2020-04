Wann wurde Tom Beck geboren?

Tom Beck wurde am 26.02.1978 in Nürnberg geboren und ist somit derzeit 35 Jahre alt. Vom Sternzeichen ist er übrigens Fisch.

Wie groß ist Tom Beck?

Der Schauspieler ist 1,84 Meter groß.

Wie viel Geschwister hat Tom Beck?

Tom Beck hat insgesamt sieben Geschwister. Vier von ihnen sind sogar auch im Schauspielbusiness tätig.

Welchen Beruf hat Tom Beck gelernt?

Als Teenager wollte er noch Fußballprofi werden. Nach seinem Abitur fing er dann aber doch lieber eine Schauspielausbildung an der „Bayerischen Theaterakedemie“ im Studiengang Musical in München an.

Was hat Tom Beck mit Bibis Beauty Palace zutun?

Tom ist Miteigentümer der Marketing – und Management-Firma „Check One Two Perfect“ und betreut Bibis Beauty Palace und Julienco.

Kann Tom Beck singen?

Nicht nur sein Sieg bei der ProSieben-Show „The Masked Singer“ beweist: Tom Beck kann definitiv singen! Er ist schon lange super musikalisch und beherrscht verschiedene Instrumente. Außerdem spielte und sang der Schauspieler bis 2001 in zwei verschiedenen Bands und wurde beim „Bundeswettbewerb Gesang“ sogar mit einem Preis ausgezeichnet! 2011 bracht er dann ein eigenes Debütalbum „Superficial Animal“ heraus und belegt damit Platz 36 in den Charts.

Welche Instrumente kann Tom Beck spielen?

Tom Beck kann nicht gut singen, sondern beherrscht auch super viele Instrumente wie Klavier, Gitarre, Akkordeon, Orgel und Schlagzeug.

In welchen Fernsehserien hat Tom Beck mitgespielt?

Die meisten kennen den Schauspieler sicherlich als Autobahnpolizist Ben Jäger bei „Alarm für Cobra 11“. Über 12 Jahren spielte er dort die Hauptrolle. Doch auch schon vorher war Tom in den verschiedensten Rollen zu sehen. So hat er zum Beispiel in der Fernsehserie „Küstenwache“, „Der Schlussmacher“ oder auch bei „Mädchen, Mädchen 2 – Loft oder Liebe“ mitgespielt.

Wo wohnt Tom Beck?

Zurzeit wohnt Tom Beck in Köln.

Hat Tom Beck ein Kind?

Tom Beck ist seit 2015 mit der „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ Schauspielerin Chryssanthi Kavazi zusammen. Drei Jahre später heirateten sie. Am 9. November 2019 wurde er dann Vater eines Sohnes.

