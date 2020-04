Mit seiner neuen Single "Ich würd' lügen" stürmt Kayef gerade die deutschen Charts. Der Song ist ein absoluter Ohrwurm und sorgt für Schmetterlinge im Bauch, auch wenn man gerade nicht verliebt ist. 🦋 Wir verraten euch 10 krasse Facts über den Sänger, über die er noch NIE zuvor gesprochen hat. 🌚

1. Kayefs Flaschen-Deckel-Fluch!

Flasche aufdrehen, trinken und Upps – wo ist jetzt der blöde Deckel? 😅 Bei Kai verschwinden die regelmäßig, meist tauchen sie erst beim Aufräumen wieder auf. Nervt, ist aber gar nicht so schlimm, wenn man Fakt Nummer zwei über ihn kennt ...

2. Ist Kayef süchtig nach Cola?

Früher war Kayef süchtig nach Softdrinks. Egal, ob Cola, Fanta, Sprite, Spezi oder auch IceTea – Hauptsache süß und klebrig! Diese Eigenschaft hat der Sänger sich zum Glück abgewöhnt. Mittlerweile trinkt er nur noch Wasser. Das bringt ihm viele Vorteile, denn seitdem fühlt Kayef sich nicht nur fitter, sondern hat auch eine viel bessere Haut!

3. Kayef mag's basic!

Wir haben sie alle im Schrank und die meisten von euch mehr als ein Paar, so auch Kayef! Denn der trägt am liebsten weiße Basic-Shirts. "Die kann man mit allem kombinieren und sehen immer fresh aus", so Kayef im BRAVO-Interview. Trotzdem ist weißes Shirt nicht gleich weißes Shirt. Auch unter den so gleich aussehenden Oberteilen hat er nochmal seinen eigenen Favoriten. 😉

4. Kayefs It-Pieces

Was früher Snapback und Vans waren, sind heute Airforce und zwei silberne Armbänder: "Snapbacks und Vans hab ich tatsächlich keine einzigen mehr", verrät der "Pyramiden"-Interpret. Auf diese zwei It-Pieces will Kayef auf keinen Fall verzichten – und wir verstehen auch warum!

5. Eifersucht? Nicht bei Kayef!

Wer Kayefs YouTube Videos kennt, weiß, dass er sich früher selbst als "sehr eifersüchtig" beschrieben hat. Das hat sich geändert – Eifersucht ist mittlerweile ein Fremdwort für ihn. Damals habe es einfach an der fehlender Erfahrung mit ernsthaften Beziehungen gelegen. Könnte aber auch etwas mit seinem Sternzeichen zu tun haben, schließlich sagt das viel über den eigenen Beziehungstyp aus.

6. Kayef liebt Salami-Pizza

Pizza oder Pizza-Baguettes sind ein richtiger Snack! Gerade bei Heißhunger geht nichts über ein Stück Salami-Pizza. 🍕 Darauf schwört auch Kayef, wenn's nach ihm geht, darf aber gerne auch Schinken und Paprika mit drauf. Yummi ...

7. Kayef kann zaubern

Abra Kadabra – Kai ist nicht nur ein musikalisches Talent, sondern insgeheim auch ein Magier! Zaubertricks haben ihn schon immer fasziniert, weshalb er sich das zaubern selbst beigebracht hat: "Ich will unbedingt nochmal ein paar Tricks für TikTok machen. Die schnell mal eben aus der Tasche gezückten Kartentricks, sind natürlich mit die Besten." Tja, dann wird er uns bald wohl nicht nur auf YouTube mit seiner Musik, sondern auch auf TikTok mit seinen Tricks verzaubern. ✨

8. Kayef trinkt kaum Alkohol

Alkohol hat Kayef noch nie gebraucht und vor allem nicht, um Spaß zu haben. Obwohl Champagner und Co. bei Stars und vor allem auf Partys ein beliebter Begleiter sind, hat Kai schon immer gerne darauf verzichtet. Heute ist es sogar noch seltener, dass man den Sänger mit einem Glas in der Hand erwischt. Trinken tut er nur, wenn es wirklich was zu feiern gibt!

9. Nachts ist Kayef kreativer

Kai ist ein richtiger Nachtschwärmer, aber nicht, um auf Partys zu gehen – ganz im Gegenteil! Nachts ist er kreativer, das liegt vor allem daran, dass er tagsüber viel zu tun hat und oft nicht zur Ruhe kommt. Wenn die Aufgaben des Alltags erledigt sind, hat er den Kopf frei und kann sich auf neue Musik und Songtexte konzentrieren. Doch was, wenn er mal spontan eine coole Idee braucht? "Wenn Kreativität gefordert ist, hilft es mir total, mich bei Pinterest oder mit Videotutorials auf YouTube zu inspirieren. Zu sehen, wie andere Leute etwas umsetzen, motiviert mich", verrät im BRAVO-Talk.

10. Kayef ist ein heimlicher Astrologie-Fan

Ein krasser Fakt, den Kayef noch nie verraten hat: "Ich bin Astrologie Fan. Ich selbst bin exakt so, wie man mein Sternzeichen Skorpion beschreibt. Ich google auch schnell das Sternzeichen, sobald ich weiß, wann mein Gegenüber geboren ist usw. Ich finde einfach spannend, wie oft die Eigenschaften wirklich zutreffen."

