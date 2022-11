"Stranger Things" Staffel 5: Starker Hinweis auf Eddies Rückkehr!

Das wurde am Stranger Things Day 2022 verraten!

Bis wir Staffel 5 von "Stranger Things" sehen können, müssen wir uns noch eine Weile gedulden. Doch um die Fans während dieser Wartezeit bei Laune zu halten, gibt es von den Verantwortlichen der Serie immer mal kleine Einblicke oder Hinweise.

Während des Stranger Things Day 2022 verriet Netflix eine Schlüsselinformation zur ersten Folge der fünften Staffel: Den Titel! Die erste Folge wird "The Crawl" (dt. "Das Kriechen") heißen und Fans der Serie machten sich natürlich sofort auf die Suche danach, was das bedeuten könnte…

"Stranger Things" Staffel 5: Ist Eddie doch nicht tot?

Eine der beliebtesten Theorien: Der Titel deutet die Rückkehr von Joseph Quinn, der in der Serie Eddie Munson spielt, an! Wie kommen die Fans darauf? Im Finale der vierten Staffel spielt Eddie eine Coverversion von Metallicas "Master of Puppets". Der Song enthält eine Zeile im Refrain, die sich auf "das Kriechen" bezieht: "Come crawling faster, obey your master, your life burns faster, obey your master, master" (dt. "Komm schneller gekrochen, gehorche deinem Meister, dein Leben brennt schneller, gehorche deinem Meister, Meister"). Die Bedeutung dieser Zeilen würde auch mit dieser Eddie-Theorie übereinstimmen! Aber es gibt auch noch eine andere Theorie, die gar nicht so unwahrscheinlich scheint…

"Stranger Things" Staffel 5: Neue Aufgabe für Elfi und Co.

Wie ein anderer Fan der Serie schnell herausfand, ist "das Kriechen" auch ein Teil des "Dungeon and Dragons"-Spiels und ein Szenario, in dem "die Helden durch ein Labyrinth laufen, verschiedene Monster bekämpfen, Fallen vermeiden, Rätsel lösen und alle Schätze plündern, die sie finden." Müssen unsere Hawkins-Lieblinge zu Beginn der Staffel etwas auf eine Art Suche begeben müssen? Die Theorie klingt auf jeden Fall auch sehr plausibel. Doch bis wir wirklich wissen, was und in der ersten Folge der fünften Staffel von "Stranger Things" erwartet, müssen wir uns alle wohl noch gedulden, bis wir diese anschauen können! Wir sind auf jeden Fall schon mega gespannt!

