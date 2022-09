„Stranger Things“: Stirbt SIE in Staffel 5? 😱

„Stranger Things“: Wird es mehrere Serien-Tode geben?

Gerade erst mussten „Stranger Things“-Fans das Ende von Staffel 4 verdauen – Hawkins ist zerstört und Vecna immer noch nicht besiegt. Einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es aber: Max (Sadie Sink) ist dem Tod so gerade nochmal entkommen, liegt allerdings im Koma.😔 Dabei sollte „Stranger Things“-Max eigentlich sterben. Wird dafür jetzt ein anderer beliebter Charakter dran glauben müssen?

Wer stirbt in Staffel 5?

Die fünfte Staffel ist gleichzeitig auch das Finale der Netflix-Serie – deswegen rechnen wir damit, dass es noch so einige Überraschungen geben wird und wir noch die ein oder andere Figur verlieren werden … Wer das sein könnte, hat Robin-Darstellerin Maya Hawke jetzt im Interview mit dem US-Magazin „Rolling Stone“ verraten.

„Es ist die letzte Staffel, also werden wahrscheinlich Menschen sterben. Ich würde gerne sterben und meinen Heldenmoment haben“, erzählt sie. 😱 Heißt das etwa, dass Robin den Serientod sterben muss? Eine genaue Vorstellung hat Maya zumindest schon: „Ich würde gerne ehrenvoll sterben, wie jeder Schauspieler es gern tun würde“.

„Stranger Things“-Ende für Robin?

Wird es also einen weiteren Selbstopferungs-Moment wie in Staffel 4 von Eddie Munson (Joseph Quinn) geben? Für viele Fans wäre das sicherlich ein Schock! Vor allem die Freundschaft zwischen Robin und Steve Harrington (Joe Kerry) ist allen ans Herz gewachsen.

Apropos: Sollte Robin jedoch überleben, hat Maya auch schon eine Vorstellung, wie es mit ihr weitergehen könnte. Sie wünscht sich eine eigene Serie mit Robin und Steve.

„In der gehen wir dann nach New York, feiern in Clubs und machen nur unser Ding. Normalerweise bin ich keine Befürworterin von Spin-Offs, aber damit ich weiter mit Joe Kerry drehen darf, würde ich alles tun. Er ist so witzig, wunderbar und schlau“, schwärmt Maya von ihrem „Stranger Things“-Kollegen.

Gerüchte um "Stranger Things"-Spin-off

Steve und Robin zusammen in New York? Das wollen wir definitiv sehen! 😍 Hoffen wir also, dass Robin die 5. Staffel „Stranger Things“ überlebt und ein Spin-Off wirklich in Planung ist. Angeblich sollen krasse Projekte nach dem Ende von „Stranger Things“ kommen!

