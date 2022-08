„Stranger Things“: Trennungsdrama bei Charlie Heaton und Natalie Dyer

„Stranger Things“-Paar Charlie Heaton und Natalie Dyer

In "Stranger Things" haben Jonathan und Nancy auch einige Beziehungsprobleme zu bewältigen Courtesy Of Netflix

Die beiden Stars sind nicht nur in der Netflix-Hitserie ein Paar. Auch privat sind Charlie Heaton (spielt Jonathan Byers) und Natalie Dyer (Nancy Wheeler) zusammen. Schon 2016 machten die beiden ihre Beziehung offiziell – damals wurde die erste „Stranger Things“ Staffel gedreht.

Letzte Liebesbilder

Charlie und Natalie gehen nicht so offen mit ihrer Beziehung um – allerdings haben sie keine Probleme damit, als Paar etwa über den roten Teppich zu gehen. Zuletzt sah man das Paar im Mai 2022 bei den Premieren weltweit (oben zu sehen in Berlin) der neuen und vierten „Stranger Things“ Staffel. Da sah auch alles noch normal aus ... Also für ihre Verhältnisse. Denn knutschend und kuschelnd zeigen sich die beiden eigentlich nie.

Charlie beim Fremdkuscheln erwischt

Sorgen bereiten den Fans des Paares jetzt aber neue Bilder von Charlie bei einem Festival in London. Die Fotos zeigen ihn in einer innigen Umarmung mit einer unbekannten Blondine.

Die Gesichter der beiden kommen sich dabei verdammt nahe – fast sieht es aus, wie ein Kuss. Und auch von Natalie ist weit und breit keine Spur.

Haben sich Charlie und Natalie getrennt?

Auch, wenn die Bilder von Charlies Kuschelattacke mit der Blondine vielen Fans zu weit gehen – Getrennt scheinen er und Natalie nicht. Bei der Bondine soll es sich sogar um eine gemeinsame Freundin des Paares handeln. Die drei kennen sich bereits seit Jahren. Also: das angebliche Trennungsdrama der „Stranger Things“-Stars ist wohl zum Glück nur ein Missverständnis!

