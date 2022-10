"Stranger Things"-Star verrät: Das perfekte Ende für Nancy!

"Stranger Things" Nancy: Steve oder Jonathan?

Wir erinnern uns: In der ersten Staffel von „Stranger Things“ kam Nancy (Natalia Dyer) mit Steve Harrington (Joe Keery) zusammen, gleichzeitig freundete sie sich aber auch mit Jonathan Byers (Charlie Heaton) an. Nachdem Nancy und Steve sich getrennt hatten, kamen sich Jonathan und sie sich näher und aus Freundschaft wurde mehr. Trotz einiger Schwierigkeiten war ihre Beziehung stark.

Doch in Staffel 4 schien das nun alles etwas zu bröckeln, vor allem auch wegen der großen Distanz zwischen ihnen, nachdem die Byers-Familie nach Kalifornien gezogen war. Steve hat seit der Trennung eine riesige charakterliche Entwicklung durchgemacht und dass zwischen ihm und Nancy in so mancher Szene die Funken fliegen, haben wir wohl alle gesehen… Wie wird es da wohl weitergehen? Vor allem jetzt, wo Jonathan wieder in Hawkins ist?

"Stranger Things"-Star Maya Hawke: Das wünscht sie Nancy!

In der vierten Staffel kamen sich auch Nancy und Robin (Maya Hawke) freundschaftlich näher. Da ist es auch kein Wunder, dass die Robin-Darstellerin nun ihre Meinung über die Zukunft von Nancy und was wohl das Beste für sie sein wird, teilt. Robin unterstützt zwar die Wiederannäherung von Steve und Nancy, doch Maya wünscht sich zum Ende von "Stranger Things" etwas anderes für Nancy: "Ich denke, dass Nancy wahrscheinlich außerhalb von Hawkins als Reporterin arbeiten sollte." Sie fügt noch hinzu, dass Nancy ihrer Meinung nach, weder mit Steve noch mit Jonathan zusammengehört. Sie soll sich also lieber auf ihre berufliche Karriere konzentrieren, als auf die Vorhaben der beiden Jungs Rücksicht zu nehmen und vielleicht dadurch auch ihre eigene Karriere hinten anzustellen! Was nun wirklich am Ende passieren wird, erfahren wir vermutlich erst 2024, wenn Staffel 5 von "Stranger Things" erscheint.

