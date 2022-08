"Stranger Things" Staffel 5: Vecna Star verrät krassen Ausblick

"Vecna ist richtig verärgert!"

Nach einem epischen Finale der 4. Staffel hat Vecna-Schauspieler Jamie Campbell Bower nun einen krassen Ausblick auf die 5. Staffel "Stranger Things" gegeben. "Er ist auf Blut aus und richtig verärgert", teilte der 33-Jährige in einem Interview mit. Was hat er noch alles erzählt?

Eins ist klar: Die kommende 5. Staffel (welche leider auch die letzte Staffel sein wird) wird heftig! Vecna ist immer noch am Leben. Er wurde nicht vollständig besiegt! Das wird die Aufgabe von Elfie & Co. in der kommenden Staffel sein. Doch hat Eflie überhaupt die Kraft, Vecna zu besiegen? Die Gang hat rausgefunden, dass Vecna die Wurzel von allem Bösen ist. Er war unter anderem beteiltigt, als die andere Seite geschaffen wurde. Er ist daran Schuld, dass einige unserer Serien-Lieblinge verstorben sind und so viel Chaos über Hawkins eingebrochen ist. Doch was wird noch alles in der 5. Staffel von "Stranger Things" passieren?

"Stranger Things" Staffel 5: Es wird extrem spannend!

In einer ominösen Anspielung auf das, was kommen wird, erzählte Jamie Campbell Bower "... die Clique hat einen großen Fehler gemacht". Er fügte hinzu: "Vecna ist ziemlich sauer. Er wird zurückkommen und das stärker, denn je!" OMG! Das hört sich wirklich nach einer heftigen Staffel an. Leider müssen wir uns noch gedulden. Bis die Dreharbeiten starten, alles im Kasten ist, die Post-Produktion & vieles weitere durch ist, wird es noch eine ganze Zeit dauern. Trotzdem können wir es kaum erwarten! 🥰

