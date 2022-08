"Stranger Things": Deshalb kann Elfie Vecna besiegen!

"Stranger Things": Was haben Elfie und Vecna gemeinsam?

Seit Staffel 1 kämpfen Elfie und ihre Freund*innen gegen verschiedene Monster aus dem Upside Down, um zu verhindern, dass Hawkins von ihnen überrannt wird. In der aktuellen Staffel von "Stranger Things" stehen sie dann dem wahren Drahtzieher der Invasion gegenüber: Vecna.

Dieser ist ein dunkles Spiegelbild von Eleven und teilt alle ihre Kräfte und möglicherweise auch noch einige andere. Durch verschiedene Flashbacks erfahren die Zuschauer*innen im Laufe der Staffel, wer Vecna wirklich ist: Henry Creel, die erste Versuchsperson von Dr. Brenner. Elfie verbannte den erwachsenen 001 als Kind ins Upside Down, wo dieser zu Vecna wurde.

Vecna und Elfie: Die Quelle ihrer Kräfte

Während wir gespannt auf Staffel 5 von "Stranger Things" warten, kommen immer mehr Details und Geheimnisse aus den vorherigen Folgen ans Licht. Elfie und Vecna verbinden zwar ähnliche Kräfte, doch es gibt einen großen Unterschied. Denn genaugenommen ist Vecna nicht das böse Spiegelbild der jungen Elfie, sondern vielmehr ist das Mädchen mit ihrer Güte und Reinheit das wahre Spiegelbild von Vecna. Das Böse kam zuerst und das Gute später.

Die Quelle ihrer Macht hebt sich also deutlich voneinander ab: Elfies Verbindung zur Liebe und Vecnas zum Zorn. Doch so war es nicht immer: Unter Aufsicht von Dr. Brenner und Henry Creel wurde sie ermutigt, ihrem Ärger Luft zu machen. Auch von ihrer Schwester Kali lernte sie ähnliches: Ihre Kräfte als Rachemittel einzusetzen und sich von ihrem Ärger und ihren Aggressionen leiten zu lassen.

"Stranger Things": Das macht Elfie stärker als Vecna

Doch Elfie rutsche nicht trotz allem nicht in diese Schiene ab. Sie erkannte, dass ihr ihre Freund*innen wichtiger sind, als ihre Macht und stellte sich auf ihre Seite. Schon damals wurde angedeutet, dass sie ihre Kräfte nicht aus Wut und Zorn schöpft, sondern aus ihrer Verbindung zu ihren Mitmenschen. In der vierten Staffel wird es nochmal aufgegriffen, als Eleven Vecna in einem "Gedanken-Kampf" konfrontiert, ist sie zunächst überwältigt. Als Mike sie mit Worten der Liebe ermutigt und beruhigt, ist Elfie in der Lage zurückzuschlagen. Ganz besonders bemerkenswert ist, dass es Elfie sogar gelingt, Max wiederzubeleben, indem sie sich an all die Momente ihrer Freundschaft erinnert. Eine Leistung, die Vecna wohl nie erreichen wird, da dafür viel Liebe notwendig ist.

