"Stranger Things": Eddies geheime Tattoo-Botschaften

Eddies mögliche Rückkehr in Staffel 5

Nachdem Eddie Munson in Staffel 4 sein bitteres Ende fand und sich die Fans derweil mit Gerüchten um seinen Darsteller Joseph Quinn vergnügten, gibt es heiße Spekulationen über eine mögliche Wiederauferstehung in der fünften Staffel. DieEddie/Kas-Theorie besagt, dass Vecna Eddies Leiche (von der man annimmt, dass sie im Upside Down zurückgelassen wurde) wieder auferstehen lässt und ihn als seine rechte Hand beziehungsweise als Marionette einsetzt. Diese Theorie basiert auf der Szene aus der Hellfire Club-Kampagne, die die Ereignisse der vierten Staffel anzudeuten schien.

Die Tattoo-Theorie – zu schön um wahr zu sein?

Die Fans sind davon überzeugt, dass Eddies Tätowierungen tiefergehende Bedeutungen für die Serie haben und sie vielleicht sogar die Kas-Theorie bestätigen. Die Maskenbildnerin der Science-Fiction- und Mystery-Serie hat einige Fotos der Tattoo-Designs geteilt, die der Künstler Jeremy Sutton speziell für den Charakter entworfen hat:

Die Fledermäuse: Da Fledermäuse ja bekanntlich mit Vampiren in Verbindung gebracht werden, mutmaßen die Fans, dass der Zuschauer*innen-Liebling zu Kas wird (der ein Vampir ist).

Der Puppenspieler: Auch das Puppenspieler-Tattoo hat für die "Stranger Things"-Anhänger*innen eine klare Bedeutung. Sie glauben, es könnte eine Anspielung darauf sein, dass Eddies toter Körper auf irgendeine Art und Weise vom wahren Meister der Puppen Vecna kontrolliert wird. Klingt eigentlich ganz plausibel…

Ebenso deuten seine drei weiteren Tattoos auf eine Verbindung zu Vecna und der Kas-Theorie hin:

Schwarze Witwe, Dämonenkopf und das Bild eines Wyvern (eine Art Drache aus D&D): Die Schwarze Witwenspinne ist genau die Spinne, die den jungen Henry/001/Vecna in den Bann zog, der sich dann diese als Haustier hielt, und die auch die Form des Mind Flayer inspirierte.

Und was ist mit dem untoten Dämonenkopf? Man vermutet, dass dieser ein weiterer Hinweis auf seine eventuelle Wiederauferstehung sein könnte…

Ob die Tattoos eine Bestätigung für die Kas-Theorie sind oder lediglich Wunschdenken der spekulierfreudigen Fans, bleibt die nächsten zwei Jahre wohl ungeklärt. All die schönen Details und Verbindungen würden unserer Meinung nach jedoch ein perfektes Puzzle bilden…

