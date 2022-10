„Stranger Things“- Schock: Eleven sollte Mörderin sein 😱

„Stranger Things“-Autoren: Andere Handlung war geplant!

Die Showmacher von „Stranger Things“ sind immer für eine Überraschung gut! Gerade erst haben die Autoren über ihren Twitteraccount „stranger writers“ offenbart, dass in Staffel zwei der besessene Will (Noah Schnapp) eigentlich Bob (Sean Astin) hätte umbringen sollen!

Stattdessen haben sie sich doch dafür entschieden, dass Demorgorgons im Hawkins Labor über den neuen Freund von Joyce (Winona Ryder) herfallen, nachdem er dafür gesorgt hat, dass Hopper (David Harbour), Joyce und die Kids das Gebäude sicher verlassen können. Jetzt schocken die Autoren mit einem weiteren Hammer: Eleven (Millie Bobby Brown) sollte eigentlich ihre Mutter töten! 😱

_____

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

______

„Stranger Things“: Das ist mit Elevens Mutter passiert

Wir erinnern uns: Mithilfe ihrer Fähigkeiten findet Eleven in der zweiten Staffel von „Stranger Things“ ihre leibliche Mutter Terry Ives (Aimee Mullins) und reist zu ihr. Die ist aber wie in einem Delirium und nicht ansprechbar – doch sie findet einen Weg, ihrer Tochter Jane, wie sie Eleven eigentlich genannt hatte, zu erzählen, was passiert ist.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Terry hatte sich freiwillig für Experimente bei Dr. Brenner (Matthew Modine) aka Papa in seiner Forschungseinrichtung gemeldet, als sie bereits schwanger war (die Experimente haben zu Elevens Fähigkeiten geführt). Nach der Geburt wurde Terry ihre Tochter von Brenner weggenommen.

Als sie später ihre Tochter sucht und in einem Raum findet, setzen Wissenschaftler Stromstöße ein, die ihr Hirn stark beeinträchtigen, sodass sie sich in einem Zustand befindet, in dem sie nicht mehr über das Geschehene sprechen kann. Lediglich ein paar Wörter von Erinnerungen, die ihr noch geblieben sind, murmelt sie vor sich hin.

„Stranger Things“: Eleven hätte fast Mutter ermordet!

Die „Stranger Things“-Autoren haben nun offenbart, dass ihr eigentlicher Plan gewesen ist, dass Eleven ihre Mutter aus diesem Zustand erlöst. „Verrückte Sache, die fast passiert wäre #2: In Staffel 2 wollte Eleven ihre Mutter aus Gnade töten“, haben die Autoren getwittert.

Doch sie haben es sich noch einmal anders überlegt. Schließlich verlässt Eleven ihre noch lebende Mutter und macht sich auf die Suche nach dem anderen Mädchen, das Terry in dem Raum im Hawkins Labor gesehen hat.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Doch dabei bleibt es nicht: Die „Stranger Things“-Erfinder haben die komplette Staffel-Story von Staffel 5 gepostet! Auf die finalen Folgen warten Fans sehnsüchtig.

Wir haben alle Infos zu Handlung, Cast und Start von „Stranger Things“ Staffel 5 gesammelt.

*Affiliate Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->