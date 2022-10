Stranger Things: Will-Star Noah Schnapp bricht Versprechen

„Stranger Things“-Noah Schnapp: Nächster Streit mit Star

Erst im Juli hatte „Stranger Things“-Star Noah Schnapp Mega-Beef mit Welt-Star Doja Cat. Auf TikTok hat der „Will“-Darsteller private Nachrichten von ihr veröffentlicht, in denen sie ihn bittet, den Kontakt zu „Stranger Things“-Kollege Joseph Quinn herzustellen. Auf den hatte die Rapperin wohl ein Auge geworfen.

Der Leak ihrer Nachrichten hat Doja Cat wohl überhaupt nicht gefallen und sie schimpfte öffentlich heftig gegen Noah. Mittlerweile haben die beiden sich aber wieder vertragen. Jetzt gibt es allerdings den nächsten Beef für Noah – wieder über TikTok.

"Stranger Things"-Noah bricht Abmachung

Hannah Godwin, eine frühere „Bachelor“- und „Bachelor in Paradise“-Kandidaten der USA offenbarte nun in einem TikTok-Video, dass Noah sich nicht an eine Abmachung gehalten habe – obwohl sie ihren Teil erfüllt hat. Mit dem TikTok folgt Hannah dem #onethingaboutme-Trend, bei dem User*innen über persönliche Erlebnisse rappen.

In ihrem Video berichtet Hannah, dass Noah sie angeschrieben habe, weil er sie um ein Geburtstagsvideo für eine Freundin bat, die ein Fan von Hannah ist. „Wer ist in meine DMs geslidet? Es ist Noah Schnapp und er hat gesagt: ‚hey, meine beste Freundin ist besessen von dir. Es ist ihr Geburtstag, könntest du ein Geburtstagsvideo machen, in dem du Hi sagst?‘“, rappt Hannah in ihrem TikTok. Sie habe das Video für Noah/seine Freundin sofort am nächsten Morgen an Noah geschickt und wollte im Gegenzug ein Grußvideo von ihm für eine Freundin – doch Noah Schnapp hat es nie geschickt, obwohl er es versprochen hat!

Noah Schnapp reagiert auf TikTok-Video

Das ist definitiv nicht die nette Art vom „Stranger Things“-Star. Doch Hannah Godwin scheint es ihm nicht allzu böse zu nehmen. „Es ist okay. Vielleicht war er beschäftigt, wer weiß, aber wir warten immer noch auf das Video“, so der „Bachelor“-Star. Noah Schnapp hat das Video bereits kommentiert: „Was? Ich schicke es sofort. Für wen ist es?“. Scheint, als ob Noah es nur vergessen hat und keine böse Absicht dahintersteckt. Hoffentlich war das erstmal der letzte Social-Media-Beef für Noah Schnapp und er verärgert nicht noch weitere Rapperinnen ….

