"Stranger Things"-Star Noah Schnapp: Mega-Beef mit Welt-Star!

In Staffel 4 hat ein neuer Charakter die Herzen der Zuschauer*innen erobert: Eddie Munson. Doch nicht nur die Serien-Figur entwickelte sich schnell zum Liebling, sondern auch der Darsteller Joseph Quinn lässt die Herzen einiger Fans höherschlagen. Auch der ein oder andere Star schwärmt richtig über den Schauspieler. Der beste Beweis dafür ist Doja Cat.

Die Sängerin ging sogar so weit, dass sie Noah Schnapp, dem Schauspiel-Kollegen von Joseph Quinn anschrieb und fragt: "Noah, kannst du Joseph bitte sagen, dass er mich kontaktieren soll." Gefolgt von einem "Warte, nein. Hat er eine Freundin?" Noah antwortete kurz darauf, dass sie Joseph doch einfach direkt eine Nachricht schicken soll. Doch Doja hatte keine Ahnung, wie ihr Schwarm auf Instagram oder Twitter hieß. Der 17-Jährige war natürlich sofort zur Stelle und sendete ihr die Social Media Profile von Joseph Quinn zu. Woher wir das alles wissen? Tja, genau da eskaliert nämlich die Situation…

"Stranger Things"-Noah Schnapp verletzt Privatsphäre von Doja Cat

Noah Schnapp teilte diesen Nachrichten-Austausch nämlich auf TikTok, was der 26-jährigen Sängerin so richtig gegen den Strich ging. In einem Livestream auf TikTok ließ sie ihren Emotionen freien Lauf: "Ich denke, um fair zu sein, sollten wir erst einmal ganz ruhig bleiben. Noah ist ein Kind, ich weiß nicht einmal, wie alt er ist, aber er ist auf keinen Fall über 21." Das klingt ja eigentlich noch ganz nett und als würde sie dem 17-jährigen "Stranger Things"-Star, der zu seinem fiesen Haarschnitt gezwungen wird, verzeihen, doch es zeigt sich schnell, wie sehr Doja Cat von dem Schauspieler enttäuscht ist: "Die Tatsache, dass Noah das getan hat, dass er ein privates Gespräch zwischen mir und ihm gepostet hat, ist so unglaublich sozial unbewusst und abgefahren. Das ist genwertiger Snake-S**t, das ist wie Weasel-S**t. Und ich sage nicht, dass das seine gesamte Persönlichkeit widerspiegelt – so stelle ich mir Noah nicht vor." Bisher hat sich Noah noch nicht weiter zu dem Vorfall geäußert, das besagte TikTok hat er aber gelöscht.

