"Stranger Things": Zu fiesem Haarschnitt gezwungen

Das macht "Stranger Things" aus

Nach drei Jahren des Wartens war es dann endlich so weit. Am Freitag, dem 27. Mai 2022 startete der erste Teil der 4. "Stranger Things" Staffel auf Netflix. Seit Beginn der Serie im Jahr 2016 ist der Hype groß und er steigt zunehmend an. Parallelwelten, Monster, Bösewichte, aber auch normale Probleme, wie die erste Liebe und Schulstress – die Freund*innen aus Hawkins müssen sich so einigen Dingen stellen. Aber nicht nur die Story ist unterhaltsam und zugleich mysteriös. Vor allem die Kulisse, dass die Serie in den 80ern in Amerika spielt, gefällt so vielen. Und auch die Musik aus dieser Zeit blüht durch Serien wie "Stranger Things" wieder auf und wird an die jüngere Generation weitergegeben. Aus der aktuellen Staffel 4 hat es der Song von Kate Bush (Running Up That Hill) sogar nun auf Platz 1 der iTunes Charts geschafft. Wohlgemerkt, der Track ist aus dem Jahr 1985. Crazy! 🥰 Aber was ist für die 80er noch ausschlaggebend? Voluminöse Haare und einzigartige Haarschnitte. Davon kann Hauptdarsteller Noah Schnapp (Will Byers) auch ein Liedchen singen.

Noah Schnapp kann so nicht mehr weitermachen

Noah Schnapps Rolle Will Byers hat seit der ersten Staffel von "Stranger Things" einen ikonischen "Bowl Cut". Doch richtig warm mit der beliebten Frisur aus den 80ern wurde er nicht. Immer wieder hat er die Duffer-Brüder nach einer anderen Frisur für seine Rolle gefragt, jedoch ohne Erfolg. Aber wieso? Noah sagt, dass die Duffer-Brüder darauf bestehen, dass der Haarschnitt zeitgemäß sei. Und ein "Bowl Cut" war zu der Zeit wirklich voll im Trend. Außerdem ist es mittlerweile auch schon zu Wills Markenzeichen geworden. "Ich habe aber trotzdem meine Eltern gefragt. Schließlich waren sie Teenies in den 80ern und sie meinten, mit 16 hatten sie nicht mehr so einen Haarschnitt. Also ich weiß nicht", so Noah. Der Schauspieler hofft, dass er für die 5. Staffel "Stranger Things" (die leider auch die letzte Staffel sein wird) eine andere, coole 80er-Frisur bekommen wird. Wir drücken ihm die Daumen! 😸

