„Riverdale“ Staffel 6: Schwangerschaft angekündigt!

Während sich manche Fans schon fragen, ob es eine Staffel 7 von „Riverdale“ geben wird (wovon wir mal stark ausgehen können 😉), beschäftigen sich die allermeisten doch erst einmal mit Staffel 6.

Und was das für eine Staffel ist, oha! Nachdem nun offiziell ist, dass es wirklich zum Crossover mit „Chilling Adventures of Sabrina“ bereits in der neuen Staffel kommen wird, zeigt der Teaser nicht nur die titelgebende Sabrina, sondern deutet noch eine Menge weiterer krasser Entwicklungen an. Unter anderem die mögliche Schwangerschaft von Betty. 😮

„Ich will dein Baby bekommen“

Der Trailer zeigt neben den düsteren Entwicklungen in der Stadt Riverdale auch ein Gespräch und (ziemlich heiße) Liebesszenen zwischen Archie und Betty.

Die beiden machen es sich unter anderem auf der Couch sehr gemütlich, auf der Betty eine ziemlich direkte Aussage bringt: „Es gibt nichts auf der Welt, was ich mehr möchte, als dein Baby zu bekommen.“ Okay wow, das ist wirklich mehr als deutlich! Und wie es in einer späteren Szene aussieht, dauert es auch nicht lange, bis die beiden zur Sache kommen. Allerdings: Die beiden Szenen spielen eindeutig zu einem anderen Zeitpunkt, was an Bettys Kleidung zu erkennen ist. Kommt es also wirklich zu der schon lange angedeuteten Schwangerschaft? Mindestens eine Person dürfte davon weniger begeistert sein: Veronica! Drama ist auf jeden Fall vorprogrammiert.

Sabrina Spellman ist zurück

Gerade „Sabrina“-Fans dürften beim Betrachten des Trailers durchgedreht sein, denn es kommt wirklich zu einer Begegnung zwischen Sabrina Spellman und Cheryl Blossom, die sich nun als Hexe versucht. Manche Fans dürften sich allerdings fragen, ob es sich hierbei wirklich um Sabrina handelt. Spoileralarm! Denn am Ende der vierten Staffel verliert Sabrina ihr Leben – wie kann es also sein, dass sie in Riverdale auftaucht? Eine Theorie sagt, dass die „Riverdale“-Folge vor dem Finale von „Sabrina“ spielt. Möglich! Vielleicht gelang es Sabrina aber doch, zu den Lebenden zurückzukehren. Wir würden uns darüber sehr freuen und die Fans bestimmt auch! Bis zum 16. November werden wir uns noch gedulden müssen – zum Glück ist der um die Ecke. Das Event wird ganze 5 Folgen umfassen und wir werden jede einzelne davon aufsaugen. 😍

