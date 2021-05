"Riverdale": Drehschluss für Staffel 5

Ach, es gibt doch nichts Schöneres als Serien-Stars, die sich auch im echten Leben gut verstehen. So ist es zum Glück auch bei den Stars aus "Riverdale". Auch in der Freizeit verbringt der Cast super viel Zeit zusammen. Vor wenigen Tagen beendeten sie die Dreharbeiten zu Staffel 5 der Serie und gönnen sich jetzt eine Auszeit – alle zusammen! In super persönlichen Bildern hielt Camila Mendes die gemeinsame Reise fest.

Lili Reinhart, Madelaine Petsch, Vanessa Morgan, Charles Melton, Drew Ray Tanner, Sommer Carbuccia, KJ Apa und sogar seine Freundin Clara Berry waren dabei, die übrigens gerade schwanger ist. Jap, KJ Apa wird bald Papa! Ihren Urlaub verbringen die "Riverdale"-Stars zusammen auf einer Hütte. Außerdem gab es natürlich auch ein paar kleine Stargäste: Neben den Hunden der "Riverdale"-Stars, war auch Vanessa Morgans Sohn River dabei!

"Riverdale"-Stars posten private Bilder aus dem Urlaub

"Es kann wirklich nicht mehr perfekter werden als das", schreibt Camila Mendes zu den persönlichen Urlaubsfotos der "Riverdale"-Clique und wir können das nur unterschreiben! Wir sehen Camila Mendes und Drew Ray Tanner beim Yoga, KJ und Charles Melton bereiten etwas zu Essen vor, Clara Berry deckt den Tisch und Lili Reinhart schläft mit Baby River auf der Couch. Wie süß ist das bitte? 🥺 Es ist super schön zu sehen, dass die Serien-Stars nach dem ganzen Trubel der Dreharbeiten noch so eine entspannte Zeit zusammen haben können. Jetzt wartet auf die "Riverdale"-Stars eine kleine Pause, bis sie im Herbst mit Staffel 6 anfangen und dort wird dann wieder alles anders! Hoffentlich bekommen wir noch viele solcher privaten Bilder zu sehen, das ist irgendwie viel schöner, als jedes Hollywood-Event.

