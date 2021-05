KJ Apa macht eine Pause von "Riverdale"

Neue Pläne für KJ Apa

Das Leben von KJ Apa war bevor er erfolgreich wurde, schon sehr außergewöhnlich und wird derzeit immer aufregender. Erst vor wenigen Tagen hat er gemeinsam mit seiner Freundin Clara Berry verkündet, dass die beiden bald Eltern werden! KJ Apa wird also in wenigen Monaten Vater! Aber nicht nur privat läuft alles rosig, auch seine Karriere nimmt weiter Fahrt auf. Fans könnten geschockt sein, aber er möchte der Netflix-Erfolgsserie "Riverdale" erst einmal den Rücken zu kehren … Aber wieso? Der 23-Jährige nimmt sich nämlich einem neuen Filmprojekt an. 🤩 KJ Apa hat die Hauptrolle in dem neuen Militärfilm "West Pointer" ergattert. Dazu wird er sogar in ein Bootcamp gehen. Und das ist noch nicht alles. In dem neuen Streifen fungiert er sogar als Executive Producer.

KJ Apa in "West Pointer": Was erwartet uns?

Filmregisseur Rod Lurie hat die Story geschrieben und wird Regie führen. Er selbst absolvierte im Jahr 1984 die United States Military Academy in West Point und kann daher aus eigener Erfahrung sprechen, was einem dort erwartet und auf was man sich gefasst machen muss. Rod Lurie diente vier Jahre lang als Kampfwaffenoffizier in der US-Armee. KJ Apa wird also in die Rolle des damaligen Rod schlüpften und ihn verkörpern. Ein Starttermin für den Drama-Movie gibt es bisher noch nicht. Sobald wir dazu aber Neuigkeiten erhalten, werdet ihr sofort geupdatet. 😊

