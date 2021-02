KJ Apa war Rugby-Spieler

In seiner Heimat Neuseeland ist Rugby die beliebteste Sportart überhaupt. Bis er 17 Jahre alt war, spielte auch KJ Apa den harten Mannschaftssport und hatte in der Zeit mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen. "Ich habe immer auf den Moment gewartet, dass ich endlich mal wachse. Alle meine Freunde und Familie sind so groß geworden und ich war der dürre kleine Junge, der einfach nicht gewachsen ist", erzählt KJ Apa in einem Interview. Dadurch hatte der "Riverdale"-Star beim Rugby natürlich einen großen Nachteil: "Ich musste gegen Jungs spielen, die dreimal so groß waren, wie ich und ausgewachsene Männer waren." KJ Apa zog sich während seiner Rugby-Karriere drei Gehirnerschütterungen zu und musste den Sport aufgeben, als seine Schauspiel-Karriere so richtig begann: "Beides zusammen funktioniert eben nicht."

KJ Apa: Sein Vater ist Chef eines Samoa-Stammes

"Riverdale"-Star KJ Apa, dessen geheimer TikTok-Account vor einem Monat aufgetaucht ist, ist seit seiner Kindheit mit der Kultur der Samoa aufgewachsen. Der Vater des Schauspielers ist nicht nur Teil der Samoa, sondern seit einigen Jahren sogar der Häuptling seines Stammes, nachdem KJ Apas Großvater verstorben war. Demnach wäre als Nächstes der Schauspieler an der Reihe, doch würde er das auch machen? "Ich kann kein Samoa sprechen und da der Titel des Häuptlings auch eine sehr große Verantwortung mit sich bringt, fühle ich mich der Aufgabe einfach nicht gewachsen." Der Umzug nach Vancouver für die Dreharbeiten von "Riverdale" (Staffel 5 läuft aktuell auf Netflix) muss für ihn ein richtiger Kultur-Schock gewesen sein, denn bis vor ein paar Monaten wusste KJ Apa nicht mal, was der Super Bowl ist. Bis sein Kollege Mark Consuelos ihn aufklärte, dachte er, dass es sich um etwas zu Essen handelt. 😂

