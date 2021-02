"Riverdale" Poster verwirrt: Wer ist die Neue Tabitha Tate?

"Riverdale" Staffel 5: Wer ist die Neue?

Am Wochenende wurde das neue Poster zu "Riverdale" Staffel 5 veröffentlicht. Es zeigt wie immer unsere Serien-Lieblinge Archie Andrews, Betty Cooper, Jughead Jones, Veronica Lodge, Reggie Mantle, Cheryl Blossom, Toni Topaz und Kevin Keller. Auf dem Poster sehen wir jedoch auch zwei Neuzugänge im Cast: Der bisherige Nebendarsteller Fangs Fogarty wird jetzt zum Hauptdarsteller in "Riverdale". Außerdem gibt es auch einen ganz neuen Charakter: Tabitha Tate ist die Neue in "Riverdale" Staffel 5. Aber wer ist das mysteriöse Girl, dass in der neuen Staffel dazukommt?

"Riverdale": Tabitha Tate übernimmt das "Pop's"

Tabitha Tate ist die Enkelin von Pop Tate, dem ehemaligen Besitzer des beliebten Diners "Pop's" in "Riverdale". Sie wird als ehrgeizig und innovativ bezeichnet und kommt nach "Riverdale", um das Restaurant ihres Großvaters zu übernehmen. Sie will das Familienunternehmen wieder auf Vordermann bringen und expandieren. Aber was passiert mit Pop Tate? Viele Fans vermuten, dass Tabitha nach seinem Tod in die Stadt kommen wird und das auch der Grund dafür ist, dass die Hauptcharaktere zurück nach Riverdale kommen. Wir hoffen wirklich, dass es einen weniger traurigen Grund dafür gibt! Spannend wird auf jeden Fall die Begegnung von ihr und Veronica Lodge, der das "Pop's" aktuell noch gehört.

