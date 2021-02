"Riverdale": Camila Mendes und Madelaine Petsch verabschieden sich

Wusstet ihr, dass es "Riverdale" als Serie vielleicht nie gegeben hätte? Jup, wir könnten uns das auch wirklich nicht vorstellen. Aktuell können wir uns wieder jede Woche über eine neue Folge "Riverdale" freuen. Keine Ahnung, wie es euch geht – aber uns rettet das den Lockdown. Schon jetzt ist klar, dass Staffel 5 viele Veränderungen mitbringen wird.

Dann letzte Woche die freudige News: Das Baby von Vanessa Morgan ist da – und wie geht es jetzt mit "Riverdale" weiter? Keine Sorge, Staffel 5 ist für sie bereits abgedreht. Trotzdem haben sich Madelaine Petsch und Camila Mendes jetzt in mehreren Storys ganz emotional von "Riverdale" verabschiedet …

Camila Mendes über "Riverdale": "Die Gang verabschiedet sich voneinander!"

Auf Instagram schreibt Camila: "Morgen verabschieden wir uns von der Highschool. Die Gang wird sich voneinander verabschieden. Es ist eine wunderschöne Folge, das Ende einer Ära. Verpasst es nicht!" Instagram/@camimendes

Als wir die Storys von Madelaine Petsch und Camila Mendes gesehen haben, sind uns fast ein paar Tränchen gekommen. In mehreren Storys verabschieden sich die Serien-Stars ganz emotional von ihrer Zeit an der "Riverdale"-High. Vielleicht sogar ein bisschen zu emotional? Nachdem ein Freund geschockt gefragt hatte, ob "Riverdale" nun für immer zu Ende sei, erklärte Camila Mendes das Missverständnis in einer weiteren Story auf: "Haha, nein. Es ist nur die letzte Folge vor dem Zeitsprung! Nur um das hier klarzustellen." Puh, es wird also noch ein bisschen weitergehen, aber ab jetzt wird definitiv ALLES anders. Die "Riverdale"-High hat unsere Lieblinge immer zusammengehalten ab jetzt kann sich alles verändern. Die Serie wird noch unberechenbarer als vorher, das verspricht auch Produzent Roberto Aguirre-Sacasa: "Alle Geheimnisse kommen raus, alle Tränen werden fließen, es ist endlich Zeit für den Abschluss in dieser neuen Folge von Riverdale." Wir wissen wirklich nicht, ob wir ready dafür sind … 😭

Madelaine Petsch schreibt: "Morgen ist ein großer Tag. Nach vier Jahren an der Riverdale High verabschieden wir uns. Ein Hoch auf Erinnerungen, geliebte Menschen, einander. (Hättet ihr wirklich gedacht, dass Cheryl ihren Abschluss in einer anderen Farbe macht?)" Instagram/@madelame

